Ciglia perfette anche in autunno? Devi provare questo mascara | Il prezzo è sbalorditivo

Ciglia al top anche in autunno? Punta su questo mascara e otterrai risultati eccellenti. Il prezzo poi è il top.

Lo sguardo dice tutto di noi. Non per nulla si sostiene che gli occhi non mentono e che siano lo specchio dell’anima. Pertanto dobbiamo mostrarli sempre al meglio anche innanzi agli altri. Ed è pure per questo motivo che quando ci accingiamo a uscire e magari ad affrontare un importante colloquio di lavoro o un appuntamento galante ci dedichiamo con dura a un make up per loro ben mirato.

Chiaramente per ottenerlo bisogna utilizzare prodotti di qualità e perfettamente conservati. Non facciamo le taccagne e ricordiamoci che i trucchi vanno a contatto con la nostra pelle. Dunque non c’è da scherzare! In ogni caso per avere un bel make up bisogna puntare sull’uso sapiente e mirato di un valido mascara.

Per prima cosa pensiamo a come vogliamo rendere le nostre ciglia. Vogliamo forse renderle più forti e/o è più folte? O ancora dare un effetto allungamento che oggi va davvero forte? Altro fattore da tenere saldamente in considerazione: quale colore preferiamo? Difatti da moltissimi anni possiamo contare non solo sul classico nero che va comunque per la maggiore.

Mascara, fondamentale per uno sguardo al top

Oltre a ciò gli esperti ci consigliano di puntare maggiormente su uno waterproof. In questa maniera eviteremo il classico effetto panda a causa del caldo, sudore o di qualche lacrimuccia. Del resto, si sa, sotto sotto siamo donne sensibili e qualche leggero piantino di gioia e di commozione può sempre attenderci dietro l’angolo.

Ovviamente poi per rimuoverlo dovremo utilizzare uno struccante delicato sempre waterproof. Al di là di tutte queste precisazioni va anche detto che tra i tanti nuovi mascara che sono in commercio ce ne è uno che di certo vi renderà molto felici qualora vogliate acquistarlo e provarlo. Noi vi sveliamo quale sia. E voi, siete pronte a prendere subito nota?

Il migliore in assoluto per l’autunno

Si tratta del Lash Sculpt Lengthening & Volumizing Mascara di Anastasia Beverly Hills. Lo troviamo disponibile nel colore nero ed è stato pensato appositamente per ottenere ciglia belle piene e super volumizzate dopo aver effettuato pochissime passate. Dal punto di vista tecnico possiede una formula fortemente arricchita con biotina e collagene che donna un effetto ciglia finte.

E lo fa donando una lunga tenuta senza però mai e poi mai appesantire l’occhio e lo sguardo. Il prezzo? Viaggiamo sui 29,90 euro e lo troviamo in vendita da Sephora oltre che in moltissimi store online, nella confezione da 10 g. sempre nel suo sofisticato e nel contempo easy look total black.