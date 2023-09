Teatro, andarci può migliorare la salute: 7 buoni motivi per riscoprire noi stessi

È risaputo che andare a teatro fa bene e i fatti lo dimostrano. Ecco 7 buoni motivi per andarci, migliorando non solo la vostra salute, ma per riscoprire anche voi stessi, in quanto potrete scoprire delle opere meravigliose.

Nell’era del cinema e delle piattaforme di streaming, sono in molti che dimenticano il primo grande modo di intrattenimento, inventato nel passato, per rappresentare opere dalle più svariate tematiche. Prima della televisione, si andava a teatro, a vedere dal vivo la bravura degli attori che accompagnavano per tutta la serata gli spettatori sognanti, trasportandoli in un’altra dimensione.

Per questo, molti attori proseguono la loro carriera di recitazione non solo a livello cinematografica ma anche teatrale, perché su quel palco possono essere liberi di diventare veramente chi vogliono. Detto questo, è stato scoperto che andarci migliora non solo la salute, ma vi aiuterà a scoprire voi stessi. Ecco 7 buoni motivi che vi invoglieranno ad acquistare il vostro biglietto, seduta stante.

Un modo per svagarsi a teatro

Ogni città (o quasi) ha un teatro e ognuno di essi si differenzia per struttura, storia, locazione e così via. Ci sono i teatri storici, quelli costruiti addirittura ai tempi degli antichi romani e poi ci sono quelli, di recente costruzione, che illumineranno comunque la vostra serata. Anche se, il clima romantico che si respira per esempio all’Arena di Verona, non ha prezzo. Ad ogni modo, in molti pensano che andare a teatro voglia dire andare a vedere balletti e opere liriche.

Sbagliato! Oltre a questi due grandi gruppi di spettacoli, tra l’altro meravigliosi, potrete vedere anche opere letterarie, spettacoli comici, veri e propri sceneggiati e così via. Scegliete il vostro spettacolo, acquistate il biglietto e godetevi una rilassante serata all’insegna dell’armonia. Anche perché vedere gli attori recitare dal vivo è cosa molto diversa di vederli dietro ad uno schermo piatto.

Ecco perché dovreste andarci

Andare a teatro fa bene, aiuta non solo la vostra salute ma anche il vostro modo di essere. Ecco perché vogliamo elencarvi 7 buoni motivi per riscoprire voi stessi:

Fare teatro fa bene, in quanto ci permette non solo di ritrovare noi stessi, ma anche quella di uscire dalla nostra zona di comfort e metterci a nudo davanti ad un pubblico che ci osserva; Vedrete una crescita personale sia che facciate teatro, sia che andate a teatro, in quanto le opere che vedrete potranno darvi spunti interessanti per migliorare voi stessi; Molte forme di psicoterapia, comprendono proprio la partecipazione a spettacoli teatrali, in modo da poter osare e fare qualcosa che vi spaventa; Andare a teatro per molto tempo, vi aiuterà ad entrare in contatto con la vostra parte più profonda; A teatro potrete fare amicizia, chiacchierare con il vostro vicino di posto e soprattutto concentrarvi sullo spettacolo e lasciare lo smartphone a casa; Se farete teatro, avrete benefici anche dal punto di vista motorio; Potrete conoscere opere di cui eravate totalmente all’oscuro, visto dagli occhi degli attori che le interpretano.