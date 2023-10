Uomo confuso, come trattarlo? Puoi smascherarlo con questa tecnica | Parla l’esperto

Chi non si è mai sentito dire dal proprio partner che è confuso e ha bisogno di tempo per capire cosa vuole? Questo è il fenomeno dell’uomo confuso, con questa tecnica potrai smascherarlo. Parla l’esperto.

Non è facile iniziare una vita di coppia insieme, anche perché non esistono gli uomini o le donne dei film, quelli che sanno precisamente quello che vogliono, che farebbero di tutto pur di stare con la propria amata o il proprio amato e che soprattutto non hanno bisogno di nessun altro se non del partner scelto.

Nella vita reale le cose, come al solito, sono molto più complesse. È il caso del fenomeno dell’uomo confuso, il quale potrete andare a smascherare con facilità, dopo aver appreso questa tecnica suggerita dall’esperto. Prima che possiate insorgere, questo non vuole assolutamente essere un articolo sessista o discriminatorio, parleremo di uomini, in quanto la struttura del nostro titolo dà questa come indicazione, ma quello che leggerete è tranquillamente applicato anche alle donne.

Ecco come gestire l’uomo confuso

Prima di tutto, prima di capire come gestire e qual è la tecnica rilasciata dall’esperto, dovete capire esattamente se state insieme ad un uomo confuso o meno. Adesso ti proporremo 5 domande, se risponderete in maniera affermativa ad una o più di una, allora vi è capitato questo genere di compagno:

Il vostro partner è indeciso e ve lo comunica spesso se impegnarsi con te o se restare single? L’uomo che ti fa “battere il cuore”, non sa se impegnarsi con te o con un’altra? Il tuo compagno non sa che sentimenti prova per te? Il tuo boyfriend non sa se vuole portare avanti la vostra relazione? Avete optato per una pausa di riflessione per colpa della sua indecisione che vi fa diventare matta?

Cosa fare?

Se avete risposto in modo positivo ad una o più di queste domande, allora ci spiace comunicarvi che il vostro partner fa parte del gruppo dell’uomo confuso. In questo caso, l’esperto vi suggerisce una tecnica, a sua volta divisa in 5 cose da fare per poter risolvere il problema in un modo o nell’altro:

Lasciategli spazio , deve decidere senza pressioni da parte vostra e soprattutto deve capire che voi non siete la seconda scelta. Se vuole stare con voi ci siete, ma se voi non siete quello che vuole, non dovete assolutamente fargli capire di essere a disposizione sua. Vi meritate tutte e due di essere al primo posto per qualcuno;

, deve decidere senza pressioni da parte vostra e soprattutto deve capire che voi non siete la seconda scelta. Se vuole stare con voi ci siete, ma se voi non siete quello che vuole, non dovete assolutamente fargli capire di essere a disposizione sua. Vi meritate tutte e due di essere al primo posto per qualcuno; Mantenete un atteggiamento positivo , non fategli vedere che siete arrabbiate, gelose o infastidite. In questo modo, potrà decidere lui, ma anche voi in realtà, cosa volete veramente da questa relazione;

, non fategli vedere che siete arrabbiate, gelose o infastidite. In questo modo, potrà decidere lui, ma anche voi in realtà, cosa volete veramente da questa relazione; Proseguite nella vostra vita , non state ad aspettare lui e non guardate perennemente il telefono in attesa di una sua chiamata. Continuate a vivere e fate le vostre cose, in modo che il vostro lui capisca che voi non dipendente da lui e che la vostra felicità ve la create da sole. Se lui vuole stare con voi, benissimo, ma lo stare insieme deve darvi felicità non togliervi il sorriso;

, non state ad aspettare lui e non guardate perennemente il telefono in attesa di una sua chiamata. Continuate a vivere e fate le vostre cose, in modo che il vostro lui capisca che voi non dipendente da lui e che la vostra felicità ve la create da sole. Se lui vuole stare con voi, benissimo, ma lo stare insieme deve darvi felicità non togliervi il sorriso; Usate i social per mostrargli quanto vi divertite senza di lui, in modo che scenda dal piedistallo, qualora pensasse che in attesa di una sua risposta, voi rimanete a casa a piangere. Una volta che il suo ego si sgonfia, potrà veramente capire se vuole vivere con voi o no;

per mostrargli quanto vi divertite senza di lui, in modo che scenda dal piedistallo, qualora pensasse che in attesa di una sua risposta, voi rimanete a casa a piangere. Una volta che il suo ego si sgonfia, potrà veramente capire se vuole vivere con voi o no; Deve essere lui a tornare, non dovete essere voi a chiamarlo per chiedergli risposta. Approfittate di questo momento di pausa per capire realmente quello che provate e fatevi questa semplice domanda: “Mi è mancato veramente o vivo meglio da quando non c’è più?”.

Per concludere ricordatevi sempre quanto valete, il partner che vi starà a fianco deve amarvi talmente tanto da non avere nessun dubbio sui suoi sentimenti. È con voi che vuole stare e non gli servono altre scuse.