Addio cellulite: Il segreto sono 7 rituali mattuttini | Celebra te stessa

Ciao Ciao, anzi proprio addio, odiata e temuta cellulite. I 7 rituali del mattino per risolvere questa terribile nemica.

L’estate è finita e molte donne hanno così tirato un bel sospiro di sollievo. Difatti per tante che sono super critiche con se stesse non è facile indossare abiti più leggeri e corti che mettono inevitabilmente in evidenza molti strati di pelle che nei periodi più freddi rimangono ben celati sotto gli indumenti. E così anche quel cuscinetto di cellulite è messo lì, allo sbaraglio.

Si prova rabbia e in certi casi persino vergogna. Sui Social, che sono ormai diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, si leggono testimonianze di giovani e giovanissime che ai primi cenni di cellulite vanno in tilt. Prima di darvi delle dritte per risolvere in maniera efficace questo inestetismo, vi ricordiamo che tutte le donne ne soffrono, anche quelle molto magre.

Se arriva la cellulite è per via della ritenzione idrica che si combatte in primis a tavola, seguendo un’alimentazione sana, varia ed equilibrata, nonché ricca di frutta e verdura fresca di stagione. Inoltre è necessario tenersi costantemente idratate bevendo 2 litri di acqua al giorno, meglio se liscia, tisane sgonfianti e tre tazze di tè verde. Tutto ciò ci aiuta anche a tenere veloce il metabolismo.

Addio cellulite, con tanta movimento e semplice acqua

Altra dritta decisamente valida è quella di fare sport e tanto movimento. Basta anche solo una bella passeggiata sotto casa che è un toccasana non solo per il fisico ma anche la mente. Se poi andiamo a camminare regolarmente a passo medio svelto bruceremo tantissimo. Per combattere al massimo la cellulite con gli esercizi diciamo sì agli squat e agli addominali, compresi quelli obliqui.

E pensate che in tale direzione è il top salire e scendere le scale. Prima abbiamo parlato della fondamentale importanza di tenersi idratate e per dire ciao ciao alla cellulite sarebbe bene al mattino bere a stomaco vuoto un bicchiere di acqua e limone, così come di semplice acqua a metà mattinata.

Sì a delle coccole e al consiglio del medico

A livello di alimentazione partiamo con il piede giusto fin dal mattino con una colazione sana e bilanciata, a seconda delle nostre esigenze. Fantastico è sorseggiare un frullato, magari a base di verdure. La sera, prima di rilassarci con un buon bagno, strofiniamo la pelle con la spazzola e, dopo aver provveduto al lavaggio e alla perfetta asciugatura della pelle, spalmiamoci una crema anticellulite.

Non dobbiamo eccedere sulla quantità ma puntare sulla qualità che paga sempre. Nel compiere questo gesto mettiamo in atto dei massaggi con dei movimenti circolari. Infine, diciamo sì a un integratore alimentare che può aiutarci a recuperare le energie o anche delle piccole carenze. Tuttavia prima di assumerlo chiediamo sempre consiglio al nostro medico curante.