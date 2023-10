Marketing ieri e oggi: Ecco le nuove strategie per stare al passo con i tempi

Marketing, come è cambiato nel corso del tempo. Le nuove e più importanti strategie odierne da conoscere.

Sovente si sente dire o si legge che il Marketing regni sovrano, praticamente ovunque. Ora come ora lo sentiamo nominare, e pure a spron battuto per la verità, quando si parla di certe strategie adottate dai supermercati, soprattutto se facenti parti della grandi catene. Per esempio lo tiriamo “in ballo” in caso di offerte speciali che poi non sempre si rivelano tali.

O ancora quando si spiega per quale motivo quando entriamo nello store siamo accolti in primis dal reparto di frutta e di verdura e poi di quello dei prodotti da forno e così via. E ne parliamo anche quando ci sono i saldi, sia quelli estivi sia invernali, quando sovente i prezzi con i famosi 99 centesimi finali ci fanno pensare di spendere molto meno quando non è così.

La lista potrebbe andare avanti davvero all’infinito ma questi semplici esempi ci fanno capire e/o ricordare quanto il Marketing sia entrato nelle nostre vite, facendosi talvolta cambiare le nostre scelte di vita e di acquisto. Di certo quando è nato moltissimi anni fa, tra gli Anni Quaranta e Sessanta era molto diverso e si basava sull’importanza del prodotto che veniva messo al centro delle varie campagne.

Marketing, i più grandi cambiamenti nel corso del tempo

Successivamente si è dovuta cambiare strategia. E ciò è per la verità necessario farlo se si vuole risultare vincenti e convincenti al massimo in questo campo che è decisamente molto agguerrito e competitivo. In poche bisogna necessariamente andare al passo con i tempi. In poche parole se si vuole piacere e vendere bisogna andare sempre di più incontro alle esigenze del papabile cliente.

Avere in mente in maniera molto chiara il prototipo di esso, quindi il target di riferimento, è fondamentale per mettere nero su bianco strategie belle mirate. In tale direzione fino ad anni fa si utilizzavano i classici sondaggi anche telefonici, oggi ne si utilizza di meno e si punta di più sui Social per studiare meglio la psiche delle persone, dunque le loro esigenze e i loro desideri.

Oggi è fortissimo sul Web

Ed è proprio sul Web, che è una vera miniera di tantissime informazioni, che il Marketing oggi è molto forte. E lo è in maniera diretta o indiretta. Nel primo caso lo fa proponendoci offerte con veloci reel o banner, oppure indiretta. Non per nulla esistono articoli che apparentemente non nascondono pubblicità quando invece non è così.

O ancora utilizza testimonial e volti noti che ci danno consigli su come mantenerci belli e in forma, tenere al top la casa o cucinare bene con pochi ingredienti, mostrandoci dei prodotti che loro stanno pubblicizzando senza però farlo capire chiaramente. E così non saremo indotti a saperne di più e muoverci maggiormente in quella direzione quando ci accingeremo a fare acquisti.