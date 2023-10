Sfida del giorno: Quanti cerchi vedi in foto? Solo il 5% riesce ad indovinare la risposta

Ecco una nuova sfida del giorno. Siete pronti a giocare con noi? Quanti cerchi vedete in questa figura? Ci dispiace informarvi che solo il 5% riesce a portarsi a casa la vittoria. Chissà se anche voi farete parte di questa piccola minoranza?

I test visivi sono molto stimolanti e molto amati, in quanto siamo tutti allo stesso livello con queste prove. Non importa se si è super laureati, diplomati o con titolo regionale, in questo caso non fa differenza, in quanto ognuno di noi ha delle percezioni che vanno oltre il titolo di studio. Tutti possono dare la risposta corretta, a prescindere dal titolo.

Per questo ci piace l’idea di proporvi un test, dove non c’è una scala sociale ben definita, qui il primo che risponde correttamente vince e il nome del vincitore non è per nulla scontato. Detto questo, bando alle ciance! Quanti cerchi vedete nell’immagine sopra riportata? Se volete giocare con noi, proseguite nella lettura.

Quanti cerchi sono?

Il cerchio, è per antonomasia il simbolo della vita, dell’equilibrio, dell’armonia, della perfezione e soprattutto della completezza. Un cerchio infatti ha un inizio e una fine, nonché non lascia nulla al caso, in quanto segue il suo corso e basta. Come diceva re Mufasa de, Il re leone: “…siamo tutti collegati nel grande Cerchio della Vita”.

Per questo bisognerebbe prendere spunto dal cerchio, dovremmo vivere partendo da un punto di partenza, sapendo però che prima o poi arriveremo alla fine, sperando quindi che la nostra esistenza sia stata un susseguirsi di eventi semplici e lineari. Se ci pensiamo bene, tutte le cose più importanti della nostra vita hanno la forma di un cerchio, l’anello di fidanzamento o la fede hanno questa forma, per non parlare del sole, della luna e della terra in primis.

La soluzione del test

Bene, teoria a parte, siamo pronti a svelarvi la soluzione. In questa simpatica sfida del giorno, nella foto inserita, ci sono esattamente 7 cerchi. Voi li avevate visti? Anche perché soltanto il 5% dei giocatori, indovina al primo colpo la risposta corretta. Questo non fa di voi persone meno intelligente, per carità non pensatela neanche una cosa del genere. Semplicemente ognuno di noi è diverso nella sua unicità, c’è chi ha la parte visiva più sviluppata di altri.

Generalmente in questi tipi di test, c’è chi indovina subito, chi perde e chi ha bisogno di dare un paio d’occhiate alla figura in questione per trovare la soluzione. Adesso siamo curiosi, voi a che gruppo fate parte? Avevate indovinato questo test?