Pulire le sedie in velluto è complicato? Questo segreto ti cambierà la vita | Utilizza l’ingrediente magico

Ecco come pulire la vostra sedia di velluto che avete a casa. Vi sembra complicato? Tranquilli con questo trucchetto vi si aprirà un mondo, vi basterà utilizzare questo particolare ingrediente e il gioco è fatto.

La sedia di velluto è molto bella, non solo dà quel certo non so che alla vostra casa, ma vi farà sentire un membro della Royal Family, visto che il loro trono è rivestito proprio da questo morbido tessuto. Purtroppo però, non basta sedersi su questa sedia e dimenticarla, in quanto prima o dopo dovrete lavarla.

Se avete anche voi una o più sedie di velluto e non sapete come fare per lavarle, proseguite nella lettura. Può sembrare complicato, ma in realtà con questo ingrediente magico, potrete ottenere “i vostri troni”, di nuovo freschi e puliti come il primo giorno.

La sedia di velluto

C’è da dire, che la sedia di velluto potrebbe essere ideale per una coppia di neo fidanzati o di neo sposini, nel momento in cui decideranno di andare a convivere. Sicuramente, almeno finché sono tutti piccoli, sarebbero sconsigliate alle famiglie con bambini piccoli o animali, in quanto “i cuccioli” di casa potrebbero danneggiarla. Basterà un pennarello, una graffiata del gatto o una pipì fuori programma del vostro cane, per danneggiarla irreparabilmente.

Quando acquisterete una o più sedie di questo materiale, è fondamentale tenere il punto della situazione a casa vostra. A prescindere dai vostri figli, i quali crescendo impareranno a rispettare gli oggetti di valore, ma soprattutto ai loro amichetti che potrebbero danneggiarla subito. Finita questa piccola presentazione, vogliamo svelarvi come fare per pulire le sedie di velluto senza rovinarle. Con questo ingrediente segreto, non sarà più difficile.

Come pulirle

Anche voi pensate che pulire le sedie in velluto sia estremamente complicato? Siamo lieti di comunicarvi che questa idea che avete è sbagliata, in quanto con questo ingrediente magico, vi si aprirà un mondo. Il sapone di Marsiglia, vi viene in contro, in quanto è delicato e adatto ad ogni superfice.

Per pulire una sedia vi basterà prendere una bacinella, con acqua tiepida e sapone di Marsiglia al suo interno. In seguito procuratevi uno straccetto e dopo aver strizzato benissimo il panno, passatelo su tutte le parti dure della sedia, come braccioli, parte sottostante e così via. In seguito, sempre con la stessa acqua e sapone, procuratevi una spazzola e passatela velocemente seguendo sempre la direzione della trama del sedile (ovviamente la spazzola non deve essere zuppa d’acqua)

L’ideale di quando pulite questo tipo di sedia, è di farlo nella stagione estiva, così le alte temperature, faranno in modo che la seduta si asciughi in un batti baleno. Ah per ultimo, ma non per questo meno importante, in presenza di macchie ostinate, vi consigliamo di spargere del borotalco e di lasciarlo agire per 12 ore. In seguito vi basterà aspirare con l’aspirapolvere la polvere in eccesso e il gioco è fatto!