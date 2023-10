Coppia aperta: Secondo la scienza il 31% ha questo tipo di relazione | Ecco come è cambiato il mondo

La monogamia è un concetto che al giorno d’oggi fa inorridire molte persone, tuttavia essa è ancora vista come la normalità. Ma come stanno realmente le cose?

Per secoli interi si è abbracciato, e lo si abbraccia tutt’ora, il concetto della monogamia. Essa è vista come la normalità. Del resto se due persone si amano e stanno ben insieme, per quale motivo dovrebbe subentrare il tradimento? Inoltre nel XIX secolo esso era visto come reato per le donne. Non per nulla esisteva ed esiste ad oggi un organo della polizia chiamato buoncostume.

Quest’ultimo era proprio volto ad indagare su possibili tradimenti, soprattutto se si trattava di persone legalmente coniugate, sia tramite rito civile che religioso. In riferimento a quest’ultimo caso in particolare proprio uno dei 10 comandamenti recita “Non desiderare la donna d’altri“.

Il mondo del resto è in continua evoluzione e con lui anche i rapporti interpersonali. Con il passare dei secoli inoltre sono venute a mancare molte convenzioni che facevano parte della tradizione. Ad esempio è un concetto oggi più che mai desueto il matrimonio combinato. Difatti oggi sono le persone stesse, al di là della convenienza che ne può derivare a decidere con chi sposarsi.

I cambiamenti nelle relazioni interpersonali

Con l’innovazione è stato di recente introdotto anche il concetto della coppia aperta, altro che non è che una coppia di partners, fidanzati, conviventi, o anche marito e moglie, che decidono di basare la loro unione sulla non-monogamia. In alcuni casi si è anche sentito parlare di scambisti. Tuttavia la differenza tra i tradimenti e le coppie aperte è sostanzialmente molto differente.

Un tradimento, come del resto recita la parola stessa che di per se allude a qualcosa di iper negativo, avviene tutto all’insaputa del o della partner e non vi sono regole di alcun genere che possono essere infrante, La coppia aperta o scambismo invece comporta delle regole ben precisa concordate fra partner, che comprendono anche il numero di volte in cui è consentito operare.

Regole e funzionamenti delle coppie aperte

Una cosa particolarmente assodata, dati alla mano, è che una coppia aperta in genere nasce come tale ed è molto difficile che tale concetto subentri in un secondo momento. In ogni caso sono stati dimostrati anche dei casi in cui alcune coppie sono diventate aperte dopo anni di consolidamento.

Un particolare sondaggio ha anche portato alla luce che in genere siano, nei casi delle coppia aperte, più le donne propense a questa tipologia di coppia. Un desiderio che si potrebbe dire nasca dalla necessità di arricchirsi e vivere nuove tipologie di esperienze. Molte hanno affermato che la non monogamia diminuisca anche il forte senso di pressone di tipo familiare, aumentando anche il livello di serenità.