Attrai abbondanza e ricchezza: Segui questi sei passi | Fallo ogni giorno

Desideri la ricchezza e l’abbondanza nella tua vita? Vi sveliamo alcuni trucchetti per attrarli definitivamente

L’abbondanza è l’elemento costitutivo della nostra società. Non esiste solo il benessere economico, bensì tutto è abbondanza: il mondo in cui viviamo, la pace interiore, la serenità, relazioni che ci appagano sono tutte fonti di ricchezza per chi sceglie di vederle e sperimentarle.

L’abbondanza e la ricchezza racchiudono alcune leggi universali, ossia delle credenze generalizzate in merito al pensiero positivo e alla soddisfazione personale. Vengono chiamate “leggi dell’abbondanza“, e consistono nell’avere successo esattamente dove avevamo immaginato di ottenerlo.

La prima legge universale legata alla ricchezza è la Legge della creazione: “I pensieri e le emozioni creano la realtà che abitiamo o, allo stesso modo, tutto ciò che è intangibile trova spazio in ciò che invece è tangibile.” Ognuno di noi è capace di creare quello che desidera essere, fare o avere, ma è fondamentale crederci con tutte le proprie forze.

Di fondamentale importanza è la Legge dell’equilibrio: “L’abbondanza è dare con generosità ed essere eccellenti al momento di ricevere”. Chi è capace di dare un contributo all’universo, secondo questa legge riceverà qualcosa in cambio di altrettanto positivo.

Ricchezza e abbondanza: attraile nella tua vita

Attrarre abbondanza e ricchezza, nella società contemporanea, è uno dei desideri che accomuna il genere umano. Non si tratta esclusivamente di ricchezza materiale, ma il concetto è più ampio. Il desiderio di benessere, di sentirsi felici, appagati e ricchi anche per quegli aspetti della vita che non sono tangibili, ma emotivi. Come sostiene Enric Corberà, psicologo spagnolo, esistono una serie di convinzioni comuni che ci impediscono di vedere l’abbondanza intorno a noi.

Esistono, però, delle strategie molto semplici per attrarre abbondanza. Innanzitutto, dovremmo imparare a riconoscere le cose positive che accadono quotidianamente: concentrarsi su ciò che si possiede già ed esserne grati, permette di eliminare il pensiero negativo sulle cose che ci mancano. Un ottima soluzione è quella di meditare, ossia concedersi dei momenti di solitudine e tranquillità al fine di elaborare un piano dell’abbondanza: porci degli obiettivi e trovare delle soluzioni per raggiungerli.

L’abbondanza secondo la cultura greca

La ricchezza e l’abbondanza sono due concetti che hanno radici antiche, da sempre radicate nel progresso del genere umano. La cultura greca, nel corso dei secoli, ci ha donato tanto sapere e conoscenza ed un estremo fascino per la mitologia e le credenze che ancora oggi sono radicate nel nostro modo di vivere.

Un trucchetto tramandato dalla cultura greca per attrarre abbondanza consiste nel mettere alcune foglie di alloro in un bicchiere di vetro e posizionarlo in un’ambiente della casa che frequentiamo maggiormente. Perchè proprio l’alloro? Questa pianta aromatica indica prosperità e successo in ogni campo della vita ed i Greci lo utilizzavano per celebrare le vittorie. Se ci pensate, ancora oggi, questa tradizione viene utilizzata per realizzare corone di alloro e celebrare il successo della laurea.