Dichiarazione d’amore: I primi a dire ti amo sono gli uomini | Una ricerca chiarisce tutto

Dichiarazione d’amore, a quanto pare a dire le famose parole ti amo per primi sono gli uomini. Che cosa dice la ricerca.

Si dice sovente che contano i gesti e che se non ci sono quelli le parole, come si suol dire, stanno a zero. In ogni caso pure quest’ultime hanno il loro peso. Sono infatti in grado non solo di emozionarci, farci commuovere e rendere molto felici ma anche spezzarci il cuore. E lo possono fare sia pronunciate a voce che scritte.

Del resto oggi, complici la Tecnologia e il Web, è sempre più facile comunicare tra le persone anche se in realtà non si potrebbe parlare talvolta di comunicazione a tutti gli effetti. Non per nulla spesso è falsata. E il fatto di nascondersi dietro gli schermi fa credere a molti di poter dire quello che passa loro per la mente.

E ad andarci di mezzo sono anche i sentimenti, amore in primis. E ora una ricerca lascerebbe sconvolti a riguardo. Difatti a quanto pare sarebbero gli uomini a dire per primi ” ti amo”. E qui però è doveroso fare alcune importanti precisazioni. Un conto è dirlo mentre un altro è essere davvero sicuri di amare quella persona alla quale lo dicono.

Dichiarazione d’amore, i primi a dire “ti amo” sono gli uomini

Altro fatto da tenere alla mente è che alcuni lo dicono solo per il preciso scopo di colpire in maniera positiva chi hanno innanzi con il preciso scopo di averci una storia, anche solo di qualche giorno o di una notte. Altri ancora poi lo dicono perché in quel momento pensano che sia così ma poi comprendono ben presto che sia il classico fuoco di paglia.

E ci sono pure uomini che lo direbbero durante o dopo un rapporto intimo che li ha soddisfatti pienamente. In quei momenti, come sottolineano gli esperti, non si possiede la lucidità per comprendere se quello che proviamo sia davvero amore o solo passione e attrazione che comunque possono poi portare anche ad amare in un secondo momento.

La ricerca parla chiaro

In ogni caso pare che siano maggiormente gli uomini a dire ti amo per primi. La ricerca effettuata dagli studiosi supportati dalla Abertay University parla molto chiaro in merito. Ovviamente per realizzarla si sono dovuti servire di un campione di persone ma parliamo di più di 3mila. Tuttavia, come si legge sui Social, sarebbe sbagliato fare di tutta un erba un fascio.

Non per nulla molte donne sottolineano che siano state sempre loro a dire per prima “ti amo” al proprio uomo mentre alcuni uomini rivelano che anche se credono di amare già la partner di voler aspettare comunque un po’ di tempo prima di dichiararsi. Quelli più avvezzi a lanciarsi sono i giovanissimi e solitamente chi ha superato i 70 anni di età e sogna un grande amore in età senile.