Attenzione a stropicciarti gli occhi: Potresti causare danni ai bulbi oculari | Ti passerà la voglia di farlo

La Scienza e la Medicina spiegano in poche parole i motivi per cui non si dovrebbero mai stropicciare gli occhi. Si può andare incontro a conseguenze a dir poco serie.

Gli occhi sono una parte del nostro copro molto importante, non per nulla è attraverso di loro che vediamo tutto ciò che ci circonda e pertanto la vista è una cosa molto importante per tutto quanto nella vita. Per questa ragione ci viene spesso raccomandato di proteggerli ogni qualvolta stiamo per accingerci a fare qualche cosa che potrebbe essere pericoloso per loro.

Ecco perché ci vengono spesso raccomandati come utilizzo appositi occhiali, per esempio anche da nuoto se siamo particolarmente sensibili al cloro, quando ci apprestiamo a nuotare in piscina. Oppure anche di proteggerli semplicemente con occhiali da sole nel periodo primaverile se siamo soggetti a congiuntivite.

In quest’ultimo caso in particolare, ma per la verità non solo in esso, ci capita sovente di compiere un gesto che, per quanto innocente può sembrare e che vediamo spesso anche fare in TV e in serie animate, sia in realtà pericolosissimo per gli occhi, vale a dire stropicciarli. In questo caso forse molti non lo sanno ma si può andare incontro a conseguenze decisamente molto ma molto serie.

Perché non stropicciare gli occhi

Gli occhi, ovvero potremmo dire i fari o il telescopio del nostro corpo, con cui vediamo il mondo attorno a noi, o per dirla meglio i bulbi oculari, composti di una sostanza non particolarmente dura in effetti, sono particolarmente ricchi di terminazioni nervose che se vengono danneggiate possono comportare seri rischi.

Non si parla per forza di cose di cecità, ma disfunzioni che possono essere molto problematiche. Avete presente il famoso prisma che se colpito dalla luce si scompone nei classici colori dell’arcobaleno, che possiamo ammirare nella copertina del magnifico album, dei Pink Floyd The Dark Side Of The Moon, per fare un esempio? Ecco. Ora tenete in mente quell’immagine e poi capirete il perché.

Le conseguenze

I colori citati sono essenziali al fine di consentirci di distinguerli alla perfezione quando guardiamo il mondo. Basta anche solo una piccola mancanza nel prisma citato che allora si andrebbe incontro a una terribile conseguenza detta discromia. Ciò ci porterebbe, senza se e senza ma, a non vedere tuti i colori esistenti ma percepire alla vista come una sorta di bianco e nero con solo alcune parti colorate.

Questo è quel che potrebbe accadere se dovesse subire una lesione o peggio una lacerazione la cornea, ovvero la membrana che riveste i nostri occhi e che esegue il cosiddetto compito di scomporre i colori del prisma fino ad ora citato. Sempre meglio dunque in caso di pruriti o fastidi sciacquare gli occhi con acqua bella fresca e non grattare a secco.