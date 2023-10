Tradimento: Le conseguenze possono essere terribili | La legge chiarisce tutto

Tradimento, le conseguenze possono essere terribili a volte. La Legge parla molto chiaro.

Tradire fa davvero male così come essere traditi. Il dolore è fortissimo e in certi casi è difficile dimenticarlo anche dopo il trascorrere di anni e anni. A volte si pensa di poterlo fare ma talora non è possibile, perlomeno non in fondo. Le ferite si aprono e da ricucire sono ardue da curare. E in alcuni casi quando riaffiorano sulla pelle bruciano di più di prima.

Altre volte il tradimento crea delle crepe all’interno di un rapporto di coppia che non riescono poi a trovare una sistemazione. Molti pensano che si è stati traditi una volta dal proprio partner poi di sicuro ciò capiterà ancora. E ciò al solo pensiero è insopportabile. Vivere poi nel dubbio e nell’incertezza di non sapere se questo è accaduto tante altre volte in passato ci può mandare in tilt.

E così a quel punto tante coppie decidono di dirsi addio. E accade anche nel caso in cui si siano sposate. Si contattano dunque avvocati e si iniziano le pratiche di separazione e di divorzio. E da quando esiste anche la formula breve l’atto è diventato ancora più veloce. Ovviamente non si tratta di momenti facili soprattutto se sono anche nati dei figli che sono ancora piccoli.

Tradimento, che cosa dice la Legge in merito

Sovente per superare i traumi sia gli ex coniugi che la prole necessitano di tempo nonché della vicinanza di persone care e di visite psicologiche. E ciò risulta ancora più evidente se la separazione non è del tutto consensuale e se ci sono in ballo pure interessi economici interessanti. Del resto, si sa, i soldi mettono sempre zizzania ancora di più tra le persone.

Fatto sta che se si lascia a causa di uno o più tradimenti la parte lesa può chiedere seri danni sotto ogni punto di vista all’altra parte. E la Legge in tale direzione parla molto chiaro. Dunque non c’è affatto da dormire sonni tranquilli se ciò dovesse capitare. Tutto quello che c’è da sapere e che dovremmo in tal caso aspettarci.

Conseguenze pazzesche per i traditori

Se avviene l’addebito della colpa all’ex coniuge traditore quest’ultime perde il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento anche se ne avrebbe tutto il diritto qualora vivesse in condizioni economiche molto in difficoltà. Perderebbe poi il totale diretto di ereditare qualcosa dall’altro qualora il suo ex decedesse prima dell’arrivo del divorzio.

Oltre a ciò tutte le spese per le varie pratiche di separazione e del poco fa menzionato divorzio sarebbero a suo carico. E potrebbe pure essergli chiesto una condanna pecuniaria. Insomma, la Legge picchia davvero duro in caso di tradimento coniugale. I traditori sia seriali che sporadici sono avvertiti!