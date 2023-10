Sfida del giorno: Sai dirci cosa tratta questa immagine? Ci riescono solo i veri geni

Nuova accattivante sfida: chi si nasconde o di che cosa si tratta l’immagine che ti proponiamo? Solo i veri geni ci riescono.

Che cosa c’è di male per trascorrere qualche minuto assai lieto da soli o in compagnia di un collega in pausa caffè sfidandosi a un gioco? Oggi poi basta davvero poco per scovarne uno velocemente e che faccia al caso nostro. Il Web, e soprattutto i Social per la verità, sono una vera miniera pure in tale direzione.

Inoltre possiamo affrontarli in maniera totalmente gratuita il che è indubbiamente una gran cosa con la crisi a dir poco spaventosa che vige tuttora nel nostro Paese. Per non parlare poi dei rincari che hanno toccato tutti quanti i settori che ci fanno costantemente preoccupare e impallidire. Tornando a noi, siete pronti a scoprire la sfida odierna?

Sì, sfida, avete capito bene. Del resto un gioco lo è se ci pensate. Non dovete però farvi prendere dall’ansia che insieme al panico sono sempre dei cattivissimi consiglieri. Vivete questa esperienza con il sorriso stampato sulle labbra e con molta leggerezza. In ogni caso metteteci un po’ di impegno perché risolvere in qualche maniera l’enigma o arrivare alla giusta soluzione è sempre una gran cosa, no?

Sfida odierna, chi si nasconde in questa immagine?

Cominciate ad osservare l’immagine che vi proponiamo. Bella, vero? Ok, è alquanto stilizzata ma del resto se era super chiara come poteva essere lo strumento per mettervi alla prova? Ora concentratevi sui colori e sulle linee dei capelli e delle labbra. Chi si nasconde dietro questo veloce e alquanto stilizzato ritratto?

Certamente una donna e pure molto avvenente e sofisticata. E noi aggiungiamo che è pure molto famosa ma che non è un personaggio televisivo. No, non è nemmeno un’attrice o una cantante. Pensate ora che possa essere una modella o ancora un’influencer? Noi vi diciamo che è una grande artista. E lo è soprattutto per i suoi celebre pois. Avete dunque capito di chi si tratta?

La soluzione

Sì, è proprio lei, la divina Yayoi Kusama che, come potete notare, porta realmente i capelli così acconciati e di un arancione bello evidente. Classe 1929, ancora oggi dipinge con passione. Inoltre è super attiva con tantissime nuove e innovative mostre anche nel nostro Paese che sono super visitate e commentate.

Per sua scelta vive nell’Ospedale psichiatrico Seiwa in Giappone da più di 50 anni. Come ha svelato lei nel corso di alcune interviste soffrirebbe della sindrome di depersonalizzazione. Tuttavia ama dipingere, pressoché ogni giorno, nel suo studio. Su di lei sono state scritte varie biografie ed è considerata un vero mito vivente dagli amanti dell’Arte Contemporanea.