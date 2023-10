Gene Gnocchi affossato senza pietà da un suo parente: “…è molto geloso” | Nessuno poteva aspettarselo

Gene Gnocchi, un membro della sua famiglia lo ha affossato: “…è molto geloso”. Ecco i dettagli della vicenda

Eugenio Ghiozzi, meglio conosciuto come Gene Gnocchi, nasce nel 1955 a Fidenza, in provincia di Parma. Alla soglia dei 70 anni, Gene è uno dei comici e cabarettisti italiani che hanno fatto la storia della televisione nazionale ed è apprezzato da ogni generazione.

Uomo colto ed intelligente, Gene consegue una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Parma. In adolescenza, lavora come avvocato e allo stesso tempo avvia un progetto musicale con il gruppo Desmodromici. Agli inizi degli anni Ottanta sale per la prima volta sul palco di Zelig.

In questa occasione si contraddistingue per la sua vena comica, tanto da essere notato per il suo talento. Dopo diverse partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, viene scelto nel 1989 per il varietà “Emilio“. La vera notorietà arriva poco più tardi quando Gene forma una coppia con Teo Teocoli e partecipano alla prima edizione di Scherzi a Parte.

Gene Gnocchi, agli inizi del Duemila, affianca Simona Ventura nella conduzione del Festival di Sanremo. La celebrità, nel 2008, passa all’emittente Sky e conduce “Gnok Calcio Show“, in onda la domenica pomeriggio.

Gene Gnocchi, vicino al compimento dei 70 anni, ha costruito una brillante carriera puntando sulle sue doti comiche e da cabarettista. Tuttavia, l’arte e la passione per il mondo dello spettacolo l’ha sempre condivisa con la sua famiglia, in particolare suo fratello Charlie Gnocchi che è un celebre speaker radiofonico.

I due fratelli sono legati da una passione comune e, durante un’intervista rilasciata al giornalista Davide Maggio, è stato proprio Charlie a svelare i rapporti che lo legano a suo fratello: “C’è grande rispetto, però alla fine non siamo mai riusciti a realizzare qualcosa insieme nonostante lo si fosse abbozzato. Non so se ci sia rivalità o altro. Mio fratello è molto geloso del suo lavoro di comico, che è impegnativo. Anche quest’anno gli ho proposto qualcosa partendo dalla comune passione per la musica, ma alla fine ci si limita a fare qualche concertino e invece secondo me si potrebbe fare qualcosa di più importante a livello televisivo. Però vedo che da parte sua c’è sempre un certo freno“, ha raccontato lo speaker.

Gene Gnocchi, la vita privata

Gene Gnocchi è una celebrità nel mondo dello spettacolo che ha contribuito a rendere unica ed inimitabile la comicità italiana. Tuttavia, sulla vita privata è sempre stato molto riservato e ha cercato di proteggere la sua famiglia da gossip e rumors. Ciò che è noto è il suo splendido rapporto con i cinque figli, nati da due importanti storie d’amore.

Il cabarettista è stato sposato con Gianna Ghiozzi, dal cui amore nasce la primogenita Silvia e i due maschi Marcello ed Ercole. Nel 2013 diventa papà per la quarta volta di Irene e tre anni dopo di Livia. Il comico ha confessato di amare molto i suoi figli e di aver seguito l’esempio di suo padre: “Ho il suo insegnamento (…). L’ho sempre preso come esempio questo. Credo di non essermi mai divertito così tanto, i miei figli mi prendono in giro, vengono a vedere gli spettacoli, ridono anche quando non devono, sono semplicemente meravigliosi“.