Paola Di Benedetto, addio al total black: L’influencer sorprende con un look super cool | Il costo è esagerato

Paola Di Benedetto si è mostrata con un look super cool e super costoso. L’influencer ha abbandonato il suo classico total black, ma anche in questa versione è sempre fantastica.

Fa un po’ tutto Paola Di Benedetto, in quanto non è soltanto una conduttrice radiofonica e televisiva, ma è anche un’influencer, una showgirl e una modella. L’abbiamo vista in diverse vesti, per esempio come Madre Natura a Ciao Darwin, come ballerina a Colorado, per non parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e all’Isola dei famosi.

Nonostante le passate relazioni, dal 2023 ha ufficializzato la sua relazione con il calciatore Raoul Bellanova, con il quale pare proprio andare alla grande. Per la De Benedetto questo, è un momento veramente esilarante, perfino il suo cambio di look, nasconde un significato preciso. Vi sveleremo tutto a breve.

Nuovo look di Paola Di Benedetto

Le malelingue l’avevano decretato come un semplice flirt estivo quello nato tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, eppure i due sembra proprio che stiano resistenti allo scorrere del tempo. Tant’è che la bella influencer è stata vista molto spesso passeggiare per le vie di Torino accanto al calciatore. In molti hanno dichiarato che i due stiano provando a convivere insieme, per capire se il loro feeling possa essere forte e duraturo anche sotto lo stesso tetto.

Per il momento pare andare tutto bene, anche perché Paola e Raoul sono apparsi più sorridenti che mai, nonostante quei 7 anni di differenza che hanno generato più scalpore tra i follower, piuttosto che tra loro innamorati. Che poi alla fine, quando c’è l’amore, l’età è soltanto un numero.

Look dall’effetto sparkling

Paola Di Benedetto, non poteva non presenziare alla mostra milanese, Serpenti 75 Years of Infinite Tales. All’evento, la nota influencer ha abbandonato il suo stile total black per indossare un tubino effetto sparkling color lilla delicato e delle décolleté argentate con tacco vertiginoso. Il suo look è stato pianificato dalla stilista Rebecca Baglini, la quale non ha sbagliato un colpo.

Se già così la Di Benedetto non sarebbe passata inosservata, a renderla ancora più particolare, ci ha pensato quella stupenda collana di Bvlgari, ovviamente a tema serpente, dal costo di 54.000 euro. Ovviamente ogni dettaglio, dal make up agli accessori erano perfettamente coordinati con il look scelto da Paola. A completare la sua presentazione, l’influencer ci ha messo il suo sorriso smagliante il quale grazie all’amore ritrovato non ha mai lasciato il volto dell’ex Madre Natura. Che dite, vi piace il nuovo look sfoggiato?