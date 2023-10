Diego Abatantuono, addio al cinema e alla tv: Oggi costretto a vivere così | Una strada completamente diversa

Diego Abatantuono e la sua strada alternativa lontana dal cinema e dalla televisione. Ecco che cosa fa l’attore comico che ha lasciato i suoi follower sbigottiti, molti non lo sapevano.

Non ha bisogno di molte presentazioni, Diego Abatantuono, il quale con la sua comicità e le sue interpretazioni, fa ridere da decenni diverse generazioni. Alcuni dei suoi personaggi sono iconici ancora oggi, oltrepassando le barriere del tempo.

Il comico, è anche un attore, regista, sceneggiatore e conduttore televisivo, il quale fa faville dagli anni ’80. Diego non è soltanto famoso in televisione o al cinema, ma anche a teatro è molto apprezzato. Eppure, oltre queste strade che già conosciamo, ne ha scelta un’altra del tutto inaspettata.

La strada diversa scelta da Diego Abatantuono

Diego Abatantuono l’abbiamo visto in tanti film famosi, come per esempio Ecceziunale..Veramente, Attila flagello di Dio, Arrivano i miei e così via. Eppure, non è stato tutto rose e fiori il suo percorso lavorativo, in quanto agli esordi, vuoi anche l’esperienza e la giovane età di Diego, un manager poco serio l’ha usato, sfruttato e mal gestito il suo capitale, passando così da 7 miliardi a zero: “Ho perso tutto. Un manager serio, dopo aver raccolto per la prima volta 7 miliardi di dollari, mi direbbe non muoverti per un anno. Invece sono stato spremuto, il “terrunciello” si esaurì, il mio manager ha fatto sparire i soldi stanziati per le tasse. Per pagare i buffi, ho dovuto farlo notte dopo notte…”.

Purtroppo i personaggi dello spettacolo, devono fare attenzione anche a questo, in quanto persone poco affidabili che cercano di arricchirsi alle loro spalle, ce ne sono tantissime. Per questo, l’esperienza sicuramente, avrà insegnato al grande Abatantuono, di chi fidarsi e di chi no.

Diego all’avanguardia

Quando fai di tutto come Diego Abatantuono e raggiungi straordinari risultati in tutte le interpretazioni, c’è voglia di cambiare, per questo l’attore ha deciso di proseguire sì nella sua carriera lavorativa classica, ma di provare anche una nuova esperienza. Cioè quella di ristoratore, con i suoi ristoranti del franchise, The Meatball Family, specialisti delle polpette di ogni tipo e per ogni gusto.

Ovviamente la bravura dell’attore, non eccelle soltanto dietro le telecamere ma anche dietro i fornelli, in quanto i suoi ristoranti sono sempre pieni e tutti amano gustare i suoi piatti succulenti. Per questo ha scelto una strada completamente diversa, per aumentare i suoi introiti e specializzarsi in diversi settori. Ad ogni modo se vi trovate nelle città dei suoi ristoranti, leggendo i commenti online, vi conviene farci “un salto”.