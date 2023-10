Terra Amara anticipazione: Il tradimento di Demir lascia tutti senza fiato

Terra Amara, l’anticipazione che vi lascerà con l’amaro in bocca. Si parla di tradimento da parte di Demir.

Terra Amara, ancora una volta l’amatissima e seguitissima soap opera turca, in onda da mesi e mesi su Canale 5, ci lascerà senza parole e senza fiato. Le novità, le docce fredde e i colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno. Gli intrighi poi sono del tutto inaspettati e studiati nei minimi dettagli.

Ora i suoi protagonisti sono graditi ospiti di Verissimo, ove si raccontano a cuore aperto alla splendida Silvia Toffanin. A dimostrazione di quanto la soap sia apprezzata pure nel nostro Paese, è il fatto che stracci letteralmente ogni giorno, dal lunedì al venerdì a livello di audience La Volta Buona, che ha sancito il ritorno in TV alla conduzione su Rai 1 di Caterina Balivo.

I suoi numerosi estimatori sono assai curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime puntate. Ovviamente non bisogna mai spoilerare troppo, ma come si suol dire, stuzzicare l’appetito. Quel che si sa è che verrà a breve messo in atto un terribile, quanto inaspettato tradimento. A metterlo in atto è il personaggio di Demir.

Il duro tradimento di Demir

Insomma, si tratta di un fatto molto duro e difficile da digerire, soprattutto per le telespettatrici più romantiche e dal cuore tenero. Tuttavia ricordiamoci che siamo sempre innanzi a una soap e che quindi anche i tradimenti, che avvengono solo per fiction, sono sempre numerosi e posti all’interno delle trame per rendere più imprevedibili, interessanti e pepate le varie storie.

L’uomo è stato chiamato da una bellissima donna che aveva bisogno di una mano nella propria abitazione. La scusa addotta, studiata nei minimi dettagli, era quella di una tubatura rotta. E lui, che è molto bravo nelle faccende domestiche, non ha saputo dirle di no, anche perché, ad onore del vero, possiede un grande interesse nei suoi confronti.

Una seduzione con secondo fine

La donna in questione è il primario dell’ospedale di Cukurowa, ovvero la splendida Umit. Sarà lei a baciarlo per prima, prendendolo di contropiede. Inizialmente Demir non sa che pesci pigliare e rimane un po’ sulle sue. Pian piano si lascia andare e si fa sedurre. Alla fine i due passano insieme una notte ricca di passione.

Così lo Yaman tradisce la sua Zuleyha. Tuttavia la Umit lo ha sedotto al fine di creare una trappola ardita appositamente con l’intento di allontanarlo dalla moglie per poi ricattarlo a più non posso. Nel frattempo Zuleya non sospetta nulla e lui, dal canto suo, le nasconderà almeno per il momento il terribile e recente tradimento.