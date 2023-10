Tiziano Ferro, altro che la musica: Oggi si occupa solo di questo | La sua vita completamente stravolta

La vita di Tiziano Ferro ha subito un notevole scossone, tutto è cambiato, il cantante di Latina non è più quello di prima. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e a cosa ci riferiamo.

Tiziano Ferro è il poeta per eccellenza della canzone italiana, ogni suo brano pubblicato fino ad oggi ha raggiunto il medesimo successo degli albori. Il cantante di Latina, ha completamente rivoluzionato il mondo della canzone italiana con il suo modo di fare musica. Ferro quando canta riesce a toccare l’anima di tutti i suoi fan e nessuno potrebbe mai pensare di vederlo in un ruolo diverso.

Eppure qualcosa nella sua vita è cambiata e non lo vedremo più concentrato solamente al 100% nella musica. Ecco che cosa è successo al grande Tiziano e cosa ci dovremo aspettare da adesso in poi.

La vita di Tiziano Ferro completamente stravolta

Quel ragazzo timido e introverso all’inizio della vita, che cantava Xdono è cresciuto e molte volte facciamo fatica a ritrovarlo, in quanto quella maturità il mitico Tiziano Ferro la riporta anche nei suoi brani. I quali hanno comunque subito un notevole cambiamento dagli esordi, diciamo che per ogni periodo di vita vissuto dal cantante, il suo stato d’animo i fan più stretti lo capiscono dal suo timbro di voce e dalle melodie scelte.

Ferro non ha cambiato soltanto modo di cantare, pur facendolo sempre in maniera eccezionale, ma tante cose sono successe dagli esordi, l’abbiamo visto innamorato, ferito, deluso, sposato, padre e adesso divorziato. Purtroppo non avremmo mai voluto vederlo senza quel suo sorriso rassicurante, ma purtroppo è successo. Siamo sicuri però che la grinta che l’ha sempre contraddistinto, riuscirà a fargli superare anche questo momento, rimanendo sempre il grande cantante che conosciamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Nuovo mestiere in vista?

“Abbiamo vinto già“, recita il nuovo brano di Tiziano Ferro in featuring con J-Ax, ed è vero, per noi Tiziano ha già vinto. Ha vinto nella vita, ha vinto per quell’operazione che dovrà subire alle corde vocali, ha vinto come padre e adesso ha vinto come scrittore. Per chi non lo sapesse, in tutto questo guazzabuglio di emozioni che sta vivendo, il nostro Ferro preferito, ha scritto il suo nuovo romanzo, La felicità al principio.

Purtroppo per motivi personali e probabilmente legislativi, per via del divorzio in atto, Tiziano Ferro non ha potuto presentare di persona il suo libro, ma grazie alla tecnologia l’ha fatto in diretta dalla California. Come ci ha tenuto a precisare, la storia non è assolutamente bibliografica, anche se qualcosina di lui dalle tante sfaccettature che il personaggio principale, Angelo Galassi presenta, le riusciamo a scorgere. Ad ogni modo non vediamo l’ora di leggere, La felicità al principio, già disponibile nelle varie librerie.