Pino Insegno, il conduttore ‘violentato’ senza pietà: Tutta la verità sulla chiusura del suo programma | Ora è tutto chiaro

Tempi assai duri per Pino Insegno. Il comico e conduttore TV non ha iniziato la stagione con i migliori auspici. La verità sul destino del Mercante In Fiera.

Si parlava già ancora prima dell’estate letteralmente a gran voce della nuova avventura che aspettava il mitico Pino Insegno, ex componente della Premiata Ditta, nonché attore e doppiatore di successo, nella nuova stagione TV. Una stagione TV che non è iniziata nel migliore dei modi per lui, a quanto pare.

Il suo programma da lui attualmente condotto sulla seconda Rete Rai, ovvero Rai 2, ove la scorsa stagione è approdata dopo anni di assenza dalla conduzione anche Alessia Marcuzzi con Boomerissima, Il Mercante In Fiera sta riscuotendo bassissimi dati auditel, che si aggirano addirittura intorno al 2%. Anzi, in certi casi è ancora più basso.

Lo stesso Pino inoltre è anche di recente stato ospite dalla collega conduttrice Caterina Balivo, il cui nuovo programma La Volta Buona, che ha sancito il suo ritorno alla conduzione sulla Rete Ammiraglia Rai, sta procedendo anch’esso in maniera alquanto claudicante. In tale frangente il conduttore ha rivelato ai microfoni della Balivo di trovarsi con Il mercante In Fiera in un’orario assai complicato.

Pino Insegno, dalla Premiata Ditta alla conduzione

Il comico e attore infatti, dopo una lunga carriera costellata di enormi successi con la Premiata Ditta, i cui componenti assieme a lui, Tiziana Foschi, Francesca Draghetti e Roberto Ciufoli, si sono anch’essi dati al doppiaggio proprio seguendo le sue stesse orme, da un po’ di tempo a questa parte si è dedicato al Cinema e alla conduzione in solitaria.

Oltre a far parte per tantissimi anni del parterre fisso di Buona Domenica, Pino ha anche condotto a tempo addietro proprio Il Mercante In Fiera su Italia 1. Il format è stato esportato su Rai Due ma sembra appunto che non stia riscuotendo grande successo. Il conduttore romano adesso si trova al centro di una gogna mediatica.

In difesa di Pino l’AD delle Reti Rai

Numerosissimi infatti sono negli ultimi tempi dei meme, del tutto privi di fondamento, che circolano in Rete, soprattutto sui Social, che parlano a gran voce della chiusura del Mercante In Fiera, visti appunto i bassissimi risultati a livello share. In difesa di Pino è intervenuto anche l’AD Roberto Sergio.

“Voglio dare una notizia: Il Mercante In Fiera non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma”, queste sono state la parole di Sergio. Tuttavia tanta è l’attesa per gli estimatori di Pino di vederlo, a partire da gennaio 2024, alla conduzione de L’Eredità su Rai Uno.