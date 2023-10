Alfonso Signorini sbugiardato da un ex gieffina: “Ti dicono tutto loro” | Panico per gli autori

Alfonso Signorini, smascherato da una donna famosissima: “Ti dicono tutto loro”, autori in panico per la rivelazione

Celebre personaggio del mondo televisivo, Alfonso Signorini è un conduttore molto apprezzato dagli italiani. Con la sua bontà d’animo e la capacità di essere sempre veritiero, è riuscito a farsi amare da ogni generazione che costantemente è sintonizzata su Canale 5 per assistere alle vicende della casa più spiata d’Italia.

Da molti anni, Alfonso è al timone del celebre talent show Grande Fratello e guida le dinamiche interne dei concorrenti. Tuttavia, in questa ultima edizione, ci sono state delle importanti novità. Si tratta di un’edizione NIP, in cui concorrenti del mondo dello spettacolo si confrontano nella quotidianità con gente comune.

Il conduttore è affiancato dalla giornalista e conduttrice del TG5 Cesara Buonamici. Due personaggi colti ed intelligenti che, per volere dei vertici Mediaset, hanno eliminato gran parte del trash che popolava la televisione italiana.

Lo stesso Alfonso Signorini ha voluto scusarsi con il pubblico per la volgarità emersa nella scorsa edizione e ha confessato di aver dato fiducia a dei personaggi che poi lo hanno deluso. Una scelta che ha rivoluzionato la televisione italiana, la quale ha il principale scopo di intrattenere e diffondere messaggi positivi.

Alfonso Signorini, la rivelazione dell’ex gieffina

Tra i protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 7 ricordiamo Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Pamela Prati. Tuttavia, il reality ha un’impronta differente e cerca di diffondere meno trash rispetto alle scorse edizioni. L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi ha confessato un suo punto di vista che ha sconvolto tutti, compresi gli autori del talent.

Elenoire, durante una discussione social con alcuni utenti, ha confessato: “Il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto. Ma riprenditi.” Fin qui nulla di particolarmente sconvolgente, ma ciò che ha rivelato in seguito è stato un vero shock. L’ex gieffina confessa: “Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare, dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha. […] Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”.

Alfonso Signorini, l’amara verità: “tutti fidanzati”

Il Grande Fratello Nip è iniziato da poche settimane e tra i concorrenti troviamo Grecia Colmenares, Letizia Petris, Beatrice Luzzi, Fiordaliso e tanti altri. Tuttavia, la scelta di percorrere una strada con meno trash non sta dando i risultati sperati ed il Gf 8 non decolla. Gli ascolti sono in calo rispetto agli anni precedenti, ma d’altronde è stata una scelta dei vertici Mediaset puntare su personaggi più docili.

Alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno ben compreso la critica situazione di questa edizione. Infatti, discutendo con gli altri coinquilini, Beatrice Luzzi afferma: “Alfonso ieri era disperato, con tutti noi. Perché non trova ciccia per i suoi denti. Manca proprio… l’ha detto due, tre volte chiaramente. Ha detto: ‘Si però voi mi dovete pure aiutare perché qui’ non riesco…”. Anche Fiordaliso interviene nella discussione: “Eh ho capito, non c’è la ciccia: che dobbiamo fare? (…) Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro, hanno messo tutti fidanzati… che cosa vogliano da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità”.