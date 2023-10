Gianni Sperti, orrore in studio: L’opinionista scatena una ‘guerra’ | “Incoerente”

Delirio nello studio di Uomini e Donne: Gianni Sperti scatena la guerra. Ecco tutti i dettagli della vicenda

Celebre volto della televisione italiana che oggi occupa un posto fisso nel palinsesti Mediaset, Gianni Sperti è il compagno di avventure della frizzante Tina Cipollari. La coppia regala costantemente momenti epici a tutto il pubblico di Uomini e Donne.

Oltre ad essere un personaggio del mondo dello spettacolo, Gianni è anche un celebre ballerino che nasce e cresce in un piccolo paesino della Puglia, Manduria, nel 1973. In giovane età, si avvicina al mondo della danza che rappresenta la sua più grande passione: “sono nato con la voglia di ballare e quando, danzando, il mio corpo cominciava a modellarsi e ad assumere forme eleganti, la mia passione cresceva sempre di più”.

Il debutto televisivo avviene nel 1995 quando viene notato da Garrison, il quale lo seleziona come primo ballerino del varietà “La sai L’ultima?“. Il danzatore riesce così a congiungere la sua passione per il ballo con quella per lo spettacolo.

Ad oggi, Gianni ha cambiato totalmente rotta e si dedica esclusivamente alla televisione. L’opinionista di Uomini e Donne ha confessato: “Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira”.

Gianni Sperti, guerra in studio: “La tua incoerenza..”

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono, ancora una volta, gli opinionisti della nuova edizione del dating Uomini e Donne. Affiancano la regina Maria De Filippi e commentano le diverse vicende d’amore. La coppia Sperti-Cipollari è ormai un‘icona della trasmissione e celebri sono le loro sfuriate contro i tronisti ed i corteggiatori.

Nelle ultime puntate, in studio si è scatenato una vera e propria guerra che ha coinvolto anche Elena, una dama del parter femminile. La dama over è uscita in esterna con il cavaliere Maurizio, lo stesso uomo che sta corteggiando la celebre Gemma Galgani. Allo stesso tempo, Elena è uscita anche con altri due uomini con cui sono scattati dei baci che ha definito “degli esperimenti“, scatenando l’ira in studio. Attaccata da Tina Cipollari, la dama confessa: “Mi sono sentita attaccata da tutte le parti. Ci sta fare un errore, e rivendico il fatto di poter fare un errore e di essere fragile come tutte le donne”. In difesa della sua collega, interviene Gianni Sperti che si scaglia contro Elena: “Non ti abbiamo condannato perché hai baciato un uomo, ma ti abbiamo attaccato per la tua incoerenza perché tu hai detto di essere alla ricerca di altro”.

Gianni Sperti, la rivelazione sull’orientamento sessuale

A seguito dalla tormentata rottura con Paola Barale, Gianni ha dovuto combattere contro pregiudizi ed insinuazioni circa il suo orientamento sessuale. Le chiacchiere che aleggiano sulla presunta omosessualità dell’opinionista sono davvero tante e Gianni Sperti ha voluto dichiarare qualcosa in merito.

Proprio ai microfoni di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Gianni ha rivelato: “Non amo le etichette e le classificazioni sociali. Inoltre la vita ses*uale degli esseri umani, secondo i miei valori, è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi se anche lo fossi sarebbero fatti miei”.