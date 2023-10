Cristina D’Avena, spunta un video rarissimo della cantante: Completamente irriconoscibile | Non sembra neanche lei

Pensavate di sapere tutto di Cristina D’Avena? Eppure siamo quasi sicuri che stupiremo la maggior parte di voi con questo raro video che in pochi avranno visto. Qui la cantante è completamente irriconoscibile.

Cristina D’Avena è una di quelle cantanti che tutti conoscono, ha fatto cantare intere generazioni, grandi e piccini l’adorano per le sue canzoni delle sigle dei cartoni animati. Il suo pubblico è molto vario, proprio perché ci ha regalato e ci regala ancora momenti di svago incredibili.

Serve leggerezza a questo mondo e Cristina ha questo potere, con la sua iconica voce ha fatto cantare anche i più musoni, è impossibile non intonare le sue canzoni. Tra i suoi primi brani usciti, sicuramente dobbiamo ricordare quella dei Puffi del 1982 è una di quelle che resterà per sempre nel cuore di tutti. Ma se le sue canzoni le conoscete tutti, siamo sicuri che questo raro video non l’avevate ancora visto. Farete fatica a riconoscerla.

Il video raro di Cristina D’Avena

Ha 59 anni Cristina D’Avena e di canzoni ne ha cantate tantissime nel corso della sua lunga esperienza. Non dobbiamo sicuramente essere noi a ricordarvele tutte, in quanto la sua compilation è veramente lunga. Per citarne alcune abbiamo Kiss me Licia, Occhi di gatto, Mila e Shiro, Magica magica Emy e così via.

Nonostante qualcuno l’abbia criticata sostenendo che non possa essere definita una vera cantante, il successo che continua ad avere, smentisce totalmente queste cattiverie, anche perché la gioia e l’allegria che porta Cristina, quando cantiamo le sue canzoni non ha prezzo. A queste critiche, la D’Avena fa spallucce, ha soltanto un rimpianto della sua vita: “Fossi madre sarei più felice. Non so se sarà un rimpianto, di certo non è un pensiero che mi assilla. Perché mi sento una donna realizzata, apprezzata…Ho lavorato tanto senza guardare l’ora, ecco, l’orologio biologico che non fa sconti…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Mike Bongiorno c’era!

Cristina D’Avena, come dicevamo ha cantato tantissime canzoni dei nostri cartoni animati preferiti, eppure in questa versione probabilmente non ve la ricordavate. In questo video vediamo una Cristina appena diciannovenne, era il 1983 e a presentarla era niente di meno che uno dei conduttori cardine della televisione italiana, il grande Mike Bongiorno.

Nonostante la giovane età, la D’Avena aveva già iniziato a cantare le prime canzoni di cartoni animati e soprattutto quelle dello Zecchino D’Oro. Chissà se a quell’età avrebbe mai pensato di arrivare così in alto com’è arrivata ad oggi? Allora, l’avevate visto questo video? E soprattutto l’avete riconosciuta?