Anna Pettinelli, altro che Andrea Di Carlo: la Coach di Amici si lascia andare ad un nuovo flirt

Nuovo flirt per la prof “severa” di Amici, la quale ha rivelato dettagli interessanti sulla sua vita amorosa. Allarme spoiler: il nuovo boyfriend non è Andrea Di Carlo, bisognerà che i fan se ne facciano una ragione.

Anna Pettinelli è da poco ritornata a vestire i panni dell’insegnate di canto al talent di Maria De Filippi, Amici, la quale come sempre ha acceso grosse polemiche sul suo conto. Se la Celentano è l’insegnante “cattiva” nel ballo, lei lo è nel canto. Diciamo che non nutre proprio la stima di tutti, Rudy Zerbi in primis.

Ad ogni modo, Anna si difende: “Io non sono né buona, né cattiva e né stabile…Cerco di dare una mano ai ragazzi, e di far venire fuori il loro talento. Mi metto al loro servizio. Poi, è evidente che se ci sono delle cose che non vanno bene mi sentono. Non sono né cattiva né buona, spero di essere giusta…”. Se del suo lato lavorativo sappiamo praticamente tutto, della sua vita sentimentale quasi niente, visto che è sempre molto riservata. Ecco che cosa ha rivelato in merito.

Il nuovo flirt di Anna Pettinelli

Prima di parlarvi del nuovo flirt di Anna Pettinelli e non parliamo di Andrea Di Carlo, sia chiaro, non potevamo non raccontarvi di una curiosa vendetta, macerata per 9 mesi. Quando dicono che la vendetta è un piatto che va servito freddo, Antonella Fiordelisi pare essere d’accordo. L’ex gieffina, si era legata al dito quel post che Anna Pettinelli aveva lasciato contro di lei sui social, in merito al suo atteggiamento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La prof di Amici le aveva scritto: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”.

Segno che Antonella non ha per nulla dimenticato quel commento al veleno, in merito all’atteggiamento di Anna con gli allievi di Amici, la Fiordelisi ha replicato così: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso”, ha detto l’ex di Donnamaria, facendole il verso. Conoscendo le due donne, molto probabilmente questo scontro, è soltanto all’inizio.

Non è quello che pensi

Eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, la prof di Amici, Anna Pettinelli, in una recente intervista ha dichiarato di non essere più single. Ma a sorpresa di tutti i suoi follower, che pensavano ormai di aver capito tutto, la conduttrice ha rivelato che la sua anima gemella non è Andrea Di Carlo, con il quale il gossip la vedeva in pianta stabile.

Anna e Andrea, tra l’altro lui è l’ex di Arisa, erano stati visti a cena fuori e ovviamente i rumors erano impazziti su quello scatto. In realtà, pare che i due fossero insieme per una cena lavorativa o di amicizia, questo non è stato specificato. Il cuore di Anna Pettinelli è impegnato da 4 mesi con un uomo misterioso di cui non vuole ancora rivelarne l’identità: “Ho avuto una delusione ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore…Stiamo insieme da quattro mesi…Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire…”.