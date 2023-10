“Due mesi di vita”: Dramma per un noto conduttore Rai | Un momento orribile per i vertici di Viale Mazzini

La Rai ha vissuto un nuovo dramma per via dello stato di salute del noto conduttore, diagnosi atroce per lui. I fan sono rimasti disorientati dopo quelle parole, è uno shock per tutti.

La Rai sta vivendo periodi di alti e bassi, in quanto alcune modifiche effettuate nel palinsesto non stanno avendo i successi sperati, molte volte il detto “lasciare la strada vecchia per quella nuova…” non è poi tanto sbagliato. A proposito di pietre miliari nell’emittente televisiva pubblica, il conduttore di cui vi parleremo è un volto storico della Rai.

A prescindere da tutto quello che è successo nel corso degli anni, in quanto ha ricevuto denunce, critiche e in generale alcune suoi colleghi proprio non lo sopportano. Quella notizia di salute è stata una doccia fredda. Ecco di cosa stiamo parlando e soprattutto di chi.

La malattia del noto conduttore

Questo conduttore di cui vi sveleremo a breve l’identità, ha lavorato in Rai da decenni, accumulando ogni giorno un numero sempre più alto di telespettatori che l’hanno seguito fedelmente in ogni suo show. Parallelamente il suo nome viene associato ad alcuni programmi cardine dell’emittente pubblica e nello stesso tempo a quelle critiche e denunce ricevute soprattutto da alcune sue colleghe.

Molte frasi rilasciate dal conduttore sono state infelici, per questo oggi non riscatta proprio la simpatia di tutti, ad ogni modo quando si parla di salute, tutti questi aneddoti passano in secondo piano. Il personaggio televisivo ha due figlie, avute dalle sue precedenti mogli. Chissà come avranno preso la notizia della sua malattia?

18 mesi difficili

Ecco chi è il noto conduttore che ha rilasciato una dichiarazione shock durante la puntata dell’8 ottobre di Domenica In a Mara Venier. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, il quale ha riferito di aver passato 18 mesi terribili, a causa di quel linfoma che avrebbe potuto non lasciargli scampo se non glielo avessero trovato in tempo “grazie” a quell’infezione che gli è sopraggiunta.

Ecco che cosa ha dichiarato: “I medici mi dissero subito: ‘Lei ha un linfoma, ha due mesi di vita‘, dico: ‘Bene grazie non prendo impegni, disdico l’abbonamento alle riviste’. ‘Ma non si preoccupi perché nel 90% dei casi i linfomi guariscono, adesso inizieremo con le cure…Il linfoma è stato scoperto perché mi era venuta un’infezione. Da una disgrazia ne è nata una fortuna…”. Per giorni hanno fatto i turni al capezzale di Magalli le sue due ex mogli e le due figlie, neanche lui poteva immaginare un affetto del genere: “una notte c’era la mia prima moglie, una notte la seconda, poi la mia prima figlia, la seconda… e stavano attente che io non facessi il matto. Ero commosso da questa vicinanza…”.

Adesso Giancarlo Magalli sta meglio, per questo sta cercando di ritornare alla sua vita lavorativa e non, di prima, compreso il suo ritorno a, I fatti vostri.