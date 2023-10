Barbara De Rossi, devastata da un dolore lacerante: “Chiusa in casa” | Pubblico distrutto dalla notizia

Barbara De Rossi e quella confessione shock che ha lasciato senza parole il pubblico. È una notizia tremenda, anche perché sarebbe potuto capitare a tutti. Questa storia è veramente molto dolorosa.

È una conduttrice e attrice, la famosa Barbara De Rossi, la quale ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del cinema, nel 1978 con il film, Così come sei, grazie al quale si fece conoscere. Da qui in poi fece un po’ di tutto, altri film, condusse programmi, alcuni dei quali molto famosi, come per esempio Amore criminale e Il terzo indizio e adesso si diletta con il teatro, suo grande amore.

Dopo due matrimoni falliti, la De Rossi non ne voleva sapere di uomini, per questo si concentrò solamente su sua figlia, Martina, con la quale ha un ottimo rapporto. Tant’è che la giovane, quando i due genitori si divorziarono, decise di tatuarsi le loro iniziali sul polso per averli sempre vicini. Questo dolore però non è niente rispetto a quello che ha passato in precedenza, ecco che cos’è successo a Barbara.

Il dolore di Barbara De Rossi

Prima di parlarvi di quel periodo doloroso, siamo contenti di svelarvi prima un retroscena felice per Barbara De Rossi, la quale dopo tanto tempo e del tutto inaspettatamente, ha incontrato l’amore della sua vita. Non importa la notevole differenza di età che li separa, Barbara e Simone Fratini sono felici insieme.

I due stanno insieme dal 2015, a farli innamorare sono stati “i capelli” di Barbara la quale in cerca di un parrucchiere per delle extension, grazie al passaparola, finì proprio nel salone di bellezza dell’ex modello e attuale hairstyle, il quale si innamorò in quel preciso istante della conduttrice. Come rivelò la stessa De Rossi: “Simone è un uomo solido, sensibile…È una persona eccezionale, è arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto…”.

Il racconto di Barbara

Barbara De Rossi, nonostante adesso sia felice, purtroppo in passato finì nelle grinfie di una relazione tossica (non chiamatelo amore). Proprio per questo, ripropone puntualmente, il racconto delle violenze subite dall’ex, il quale le ha mosso violenze fisiche e psicologiche. La conduttrice, che si batte per i diritti delle donne maltrattate da decenni, rese pubblica la sua storia, con la speranza che il suo racconto potesse essere di aiuto ad altre, che hanno subito o stanno subendo i suoi stessi soprusi.

Ecco che cosa ha dichiarato la conduttrice: “Volevo aiutarlo, essere utile. Invece sono caduta in questa storia che è stata devastante…Esiste la violenza verbale, esiste quella fisica, io le ho vissute tutte. È veramente tanto pericoloso avere a che fare con una persona che mette le mani addosso…”. Fortunatamente la De Rossi, ha trovato la forza di denunciarlo e grazie al suo cane che si mise in mezzo per salvarla, oggi è ancora qui per raccontarlo.

Nonostante adesso sappia benissimo che la colpa non è stata la sua, in passato si fece molte domande: “Sono stati mesi di dolore, incertezza e vergogna…pensavo di aver fatto una brutta figura e mi domandavo ‘come ho fatto a combinare questo casino infernale?’ Per mesi sono stata chiusa in casa a cercare di capire dove avevo sbagliato e perché ero caduta così in basso…l’unica spiegazione che sono riuscita a darmi è il sentimento: il sentimento è quella cosa che non ti fa vedere bene…”.