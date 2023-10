Elisabetta Gregoracci, travolta dall’ira degli hater: “Sotto nuda e sopra…” | Ecco cosa è successo

Elisabetta Gregoracci, gli haters non le danno più tregua. Profondamente criticata: “Sotto nuda e sopra…”

Elisabetta Gregoracci è una celebre showgirl italiana che si è fatta conoscere a livello nazionale per la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, dal cui amore è nato l’unico figlio Nathan Falco. Ma non è il solo fattore che ha regalato la notorietà alla bellissima showgirl calabrese.

Classe 1980, sin dalla giovane età è evidente la sua bellezza e a soli 17 anni partecipa al suo primo concorso di bellezza durante il quale si aggiudica la fascia di Miss Calabria. In seguito, partecipa a Miss Italia e ottiene la fascia di Miss Sorriso.

Riconoscimenti importanti che permettono ad Elisabetta di occupare un posto fisso nei palinsesti televisivi. Diventa il celebre volto dell’evento musicale Battiti Live, in cui i diversi cantanti si esibiscono e portano in scena i loro più grandi successi.

La Gregoracci diventa una concorrente del Grande Fratello VIP e celebre è la particolare amicizia con il coinquilino Pierpaolo Pretelli che, a seguito dell’ambiguità di Elisabetta, cambia rotta ed intraprende una relazione con la bellissima Giulia Salemi. Il pubblico desiderava la nascita di una storia d’amore tra Pierpaolo e la conduttrice di Battiti Live, tanto che sui social network spuntano moltissime fanpage dedicate ai due concorrenti.

Elisabetta Gregoracci, le critiche degli hater

Elisabetta Gregoracci, nonostante i suoi 43 anni, è sempre in perfetta forma fisica con una silhouette da far invidia persino alle ventenni. Molto spesso, la showgirl pubblica delle foto sui social network in cui mostra le sue curve ed il suo fisico statuario, scatenando però l’ira degli hater come è accaduto qualche giorno fa. Elisabetta, durante una cena a Montecarlo, pubblica una sequenza di scatti che suscitano moltissime polemiche non solo a causa delle trasparenze.

A far arrabbiare i followers è stato un dettaglio presente sulla maglietta, ovvero una stampa della Madonna all’altezza del seno. Gli hater si sono scatenati con commenti negativi: “Ognuno ha un credo o può benissimo essere atea, ma da credente non bigotta che ha sempre messo vestiti corti e scollati a me personalmente non piace un’immagine sacra con un intimo, poi siamo meno male liberi di vestire come vogliamo nel 2023”. In particolare, però, un utente scrive: “La maglia con la Madonna anche no dai!!!! Soprattutto sotto nuda e sopra la Madonna…. Bah!”.

Elisabetta Gregoracci, il lutto l’ha devastata: “Mi manchi..”

Elisabetta Gregoracci è una donna in carriera, molto forte e indipendente. Tuttavia, anche la showgirl calabrese ha dovuto affrontare una grande tragedia familiare di cui ne porta ancora le cicatrici. Un grande dolore che non le da tregua e con cui convivrà per il resto dei suoi giorni.

Si tratta proprio della scomparsa della sua amata mamma Melina, defunta in giovane età. “Ogni sera prego e parlo di lei. Sento molto la sua mancanza, quando sto per salire su un palco e sono agitata penso ‘mamma aiutami tu, se fossi qui sarebbe tutto diverso”, ha confessato Elisabetta Gregoracci.