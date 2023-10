Caterina Balivo, non si trattiene: La conduttrice cede ai ‘ritocchini’ | Ecco cosa sta succedendo

Caterina Balivo, la conduttrice non si trattiene più. Pure lei ha ceduto ai ritocchini. Il racconto dei fatti.

Indubbiamente era molto atteso il gran ritorno su Rai 1 a livello della conduzione della splendida Caterina Balivo. Per tutta estate la bella napoletana ci ha deliziato con tanti video e numerosi scatti delle sue vacanze trascorse perlopiù al mare che è un suo immenso amore. Non sono nemmeno mancate lunghe passeggiate in bicicletta e a piedi in compagnia del marito o delle amiche.

Del resto lei è una gran sportiva e sa quanto sia importante fare movimento per stare bene. Difatti ciò è un vero toccasana sia per il fisico sia per la mente. Quando ha annunciato il suo nuovo impegno televisivo non stava più nella pelle e si è definita entusiasta del programma. Anche il titolo lo ha amato subito. E parliamo ovviamente di La volta buona.

Peccato che una volta che ha cominciato ad andare in onda su Rai 1 di primo pomeriggio, praticamente subito dopo il Tg, sia arrivata per lei la doccia fredda. E con ciò ci riferiamo che a livello di share e dati auditel sia la soap turca Terra Amara che Uomini e Donne stravincono su di lei e sul sulla sua trasmissione, nonostante sia ricca di ospiti, di giochi, di emozioni e di tanta allegria.

Caterina Balivo ha ceduto ai ritocchini

Fatto sta che i numeri non mentono. In ogni caso lei, che è una grande professionista e una donna molto solare, non hai mai perso il suo luminoso sorriso e continua a incantare sia in TV sia sui Social, in particolare su Instagram, i suoi fan, decisamente numerosi, con contenuti dove mette in risalto la sua lampante bellezza. E lo fa sempre con immensa gioia e semplicità.

Ora però pure lei ha deciso di cedere al fascino, che per la verità può essere irresistibile, dei ritocchini. Da lei che ha sempre dichiarato di non temere l’inevitabile passare del tempo, era davvero difficile aspettarselo. In ogni caso può capitare nel corso della vita di cambiare idea, anche in tale direzione. Ed è quello che è successo a lei. Gli scatti pubblici parlano molto chiaro in merito.

La sua confessione e il racconto dei fatti

Semplicemente anche la Balivo si è servita di una app che va davvero forte per apparire in alcuni scatti in versione college. Ci ha creato un delizioso album composto dalla bellezza di 6 foto. Solo l’ultima è reale e raffigura la conduttrice da ragazza. Identica ad oggi ad eccezione dei capelli ben più lunghi e ricci.

Ovviamente i suoi followers si sono scatenati nei commenti e sono stati al gioco. Ed è così che infatti che pure lei vuole che sia visto e letto questo suo post. Non per nulla, ironicamente, ha parlato lei stessa nella didascalia del fatto di avere ceduto pure lei ai ritocchini. Nel suo caso però non solo chirurgici ma semplicemente virtuali.