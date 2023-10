Drusilla Foer spara a zero su una famosa cantante: “…mi sta sulle palle” | Lo sfogo è orripilante

Lo sfogo di Drusilla Foer lascia tutti quanti senza parole, cosa sarà mai successo per farle avere una reazione del genere? Soprattutto a chi sono dirette le sue parole?

Gianluca Gori alias Drusilla Foer è un attore e regista di teatro di 56 anni. Nata dall’idea di Gianluca, Drusilla viene prima presentata su YouTube e in seguito, approda in televisione nel 2012, anno dopo il quale la nobil donna non è più andata via, raggiungendo una fama tale da aver stupito probabilmente anche il suo interprete.

Mentre di Gianluca Gori non abbiamo nessuna informazione della sua vita privata, di Drusilla Foer sappiamo che è stata sposata, ma che adesso vive da sola insieme alla sua governante di fiducia, Ornella, che proviene da una famiglia altolocata in un’epoca imprecisata e che grazie al suo carattere irriverente e progressista, non ha assolutamente paura di dire quel che pensa. Eccone un esempio nel fulcro del nostro articolo.

Lo sfogo di Drusilla Foer

In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Drusilla Foer e Gianluca Gori hanno avuta una sorta di intervista doppia stile Iene, nella quale hanno risposto a diverse domande. Drusilla risponde così alla sua recente carriera musicale: “…Ad un certo punto la gente ha cominciato ad ascoltarmi e da allora mi sono presa questa responsabilità. Non ho più sentito il pregiudizio, non ne ho più sofferto…”.

Tornando poi nei panni di Gianluca, in merito all’amore dice: “Ho amato molto e sono stato molto amato…Ne parlo al maschile perché preferisco riferirmi al soggetto dell’amore. Se si parla d’amore, non posso dire troppe ca**te, Ho ricevuto tanto, più di quanto ho dato. Sono stato raramente un soggetto innamorato, io le farfalle le digerisco quasi subito…”.

Ecco come stanno le cose

Drusilla Foer, tornando a parlare della sua nuova carriera da cantante che ha di recente scoperto, ha svelato il motivo per cui ha scelto Asia Argento, per duettare con lei, per il brano, Io ne voglio ancora: “Quando ci hanno fatto sentire questo pezzo, mi piaceva cantarlo con qualcuno…Asia è una donna che ha avuto degli strappi interni, mi sembrava che fosse figo fare un pezzo con lei. È una che sta anche sulle palle anche come me, è stato molto bello lavorare con lei, ci è piaciuto…”.

La Foer sta provando un po’ di tutto quindi, da conduttrice a cantante ad attrice. Adesso vorrebbe fare ancora due cose nella vita, la prima, diventare doppiatrice per un cartone animato e la seconda: “Sento l’esigenza di andare a Sanremo a dire qualcosa. La canzone è un piccolo manifesto e in quei minuti devi dire qualcosa di te e del tuo pensiero. Ci vuole una bella canzone…”.