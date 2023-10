Eliana Michelazzo, dal successo di Uomini e Donne alla fine tremenda: Di lei si sono perse le tracce | Che fine ha fatto

Ecco che fine ha fatto Eliana Michelazzo, dopo Uomini e Donne, si sono perse le tracce dalle scene e i fan sono curiosi di sapere cosa stia facendo adesso. In quanti se la ricordavano?

Per chi non la conoscesse, anche se in realtà è impossibile non averne sentito parlare, Eliana Michelazzo è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al tempo era andata per corteggiare Federico Mastrostefano, il quale in seguito aveva scelto poi Pamela Compagnucci a lei.

Dopo un periodo di assestamento per il due di picche ricevuto, la Michelazzo apre l’agenzia Aicos Management, riservandosi diverse ospitate in diversi programmi importanti, come quelli di Barbara D’Urso. Insieme a lei a gestire l’agenzia dei vip, c’era anche la sua ex socia, Pamela Perricciolo. Un fatto poi eclatante cambiò tutto, ecco che cosa è successo.

Eliana Michelazzo ecco che fine ha fatto

Eliana Michelazzo nella sua vita è ossessionato dal nome Pamela, in quanto la prima le ha “rubato” il tronista a Uomini e Donne, con la seconda ha avuto problemi nella società e con la terza, la più eclatante è iniziata probabilmente la sua rovina lavorativa. Stiamo parlando di Pamela Prati, la quale è stata protagonista, a sua insaputa o meno, questo non spetta a noi dirlo, insieme alle due donne, del caso “Pamela Gate“, di cui tutti avranno sentito parlare.

C’entra quel fantomatico fidanzato, Mark Caltagirone, con tanto di figlio immaginario, la quale poi si è rivelata soltanto una nuvola di bugie, finita addirittura in tribunale per appropriazione di foto di minore. Dopo tutto questo caos mediatico e legale, l’agenzia della Michelazzo è stata chiusa e con lei anche le apparizioni dell’ex corteggiatrice sono andate sempre più diradandosi.

La nuova vita di Eliana

Eliana Michelazzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché imprenditrice, che fine ha fatto dopo il caso Prati – Caltagirone? Questa è la domanda che si fanno in molti. Purtroppo però la risposta non ve la possiamo dare, in quanto la nuova vita della donna è top-secret. Sappiamo solo che sui social è molto attiva e che si barcamena tra Roma e Ibiza.

Quello che sta facendo a livello lavorativo però non lo sappiamo, ovviamente l’udienza per il “Pamela Gate” prosegue e dalle ultime sue dichiarazioni, sappiamo che: “…sono una vittima di questa storia. Anche Pamela Perricciolo vittima? Direi di no, per quello che so io è stato tutto fatto da lei…(la Prati, ndr) Lei è vittima al 50%…”. Non ci resta che attendere la fine del processo per capire cosa ne sarà della vita di Eliana Michelazzo.