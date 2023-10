Eva Grimaldi, travolta da un’insolita tristezza: Quello che le sta succedendo è orribile | L’attrice ha detto stop

Eva Grimaldi, il dramma che l’ha resa profondamente triste: “Oggi non posso sorridere”. Ecco i dettagli della vicenda

All’anagrafe Milva Perinoni, ma meglio conosciuta come Eva Grimaldi, è una celebre attrice che ha recitato al fianco di grandissime leggende del cinema italiano e con registi di fama internazionale. Oltre alla carriera professionale che la rende una diva della televisione italiana, Eva diventa celebre anche per la sua vita sentimentale.

Classe 1961, la Grimaldi debutta nel mondo dello spettacolo grazie al programma di Antonio Ricci “Drive In“, in cui interpreta il ruolo della guardarobiera. Tuttavia, decide di abbandonare la trasmissione solo dopo poche puntate poichè riceva un’offerta clamorosa.

Il regista Federico Fellini le propone un ruolo da protagonista nel film “Intervista” ed è un’occasione che Eva non si fa scappare. Da questo momento, si spalancano le porte del successo per l’attrice che collabora con registi leggendari del calibro di Damiano Damiani e Dino Risi.

Recita in “Tolgo il disturbo”, “Abbronzatissimi” e “Abbronzatissimi 2 – un anno dopo”. Raggiunta la popolarità, Eva Grimaldi diventa un personaggio dello spettacolo e come tale, diventa una concorrente di diversi reality show tra cui L’Isola dei Famosi, durante il quale stupisce tutti con il suo coming out.

Eva Grimaldi, la triste confessione: “Oggi non sorrido..”

Eva Grimaldi è una celebre attrice che ha raggiunto il successo grazie alle sue doti artistiche, ma anche per la sua sensibilità ed intelligenza emotiva. In un periodo storico in cui stanno accadendo moltissime tragedie, guerre e violenze, Eva ha dimostrato di essere una donna estremamente fragile ed in grado di mettersi nei panni dei più sfortunati. Al giorno d’oggi, sono qualità tutt’altro che scontate.

Con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, l’attrice confessa: “Sapete che con voi sono sincera sempre, a Verona, avevamo registrato con Imma un video dei nostri divertenti che avremmo pubblicato oggi! Ma dopo ciò che stiamo sentendo in questi giorni, come possiamo fare gli indifferenti e sorridere?!”. Una continua violenza nel mondo che non lascia spazio alla pace e alla serenità: “Oggi non posso sorridere mi dispiace, sono ancora una volta triste per quello che accade nel mondo, sono delusa perché ancora una volta prevarica la violenza, la guerra, la paura e il dolore”, confessa Eva.

Eva Grimaldi, il coming out stupisce tutti

Eva Grimaldi è stata da sempre al centro di gossip per la sua vita sentimentale. Il suo passato è celebre per la lunga relazione con l’attore Gabriel Garko, rivelatasi poi un fake: «La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa».

Tuttavia, in occasione della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Eva fa coming out. La sua storica “amica speciale” Imma Battaglia è in realtà da tanti anni, la sua fedele compagna di vita. “L’ho fatto per aiutare altre persone a uscire, a non nascondersi più e a lottare insieme per i nostri diritti. L’uomo ha il diritto di amare, qualsiasi sia l’orientamento sessuale, politico e religioso”, ha confessato la celebre attrice.