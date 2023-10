Max Pezzali, dal successo alla malattia entrata nella sua vita: una vita completamente distrutta | “Non ho tregua”

Max Pezzali, la confessione è agghiacciante: “Non ho tregua”. Disperato per la malattia che è entrata nella sua vita

Massimo Pezzali, più comunemente conosciuto come Max, nasce nel 1967 a Pavia. Il suo destino è scritto fin dalla giovane età poichè, tra i banchi di scuola, incontra Mauro Repetto con il quale inizia a scrivere alcuni brani.

La sua passione per la musica lo porta a non proseguire gli studi accademici ed, insieme al suo compagno Mauro, decidono di tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. Così, nel 1991 inoltrano un video provino a Claudio Cecchetto, lo scout dei nuovi talenti.

Dopo il primo passo, per il duo arriva il momento di scegliere un nome per identificarsi. Così, diventano gli 883 e partecipano al Festival di Castrocaro. Tra i brani di grande successo ricordiamo “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Sei un mito”, “Come mai” e tantissimi altri.

Negli anni 2000, Max Pezzali avvia una carriera da solista, raggiungendo un successo clamoroso con il brano “Il mondo insieme a te“. Partecipa a diversi eventi e tour, tanto da essere sempre più apprezzato dal grande pubblico. Ancora oggi, la sua musica è ascoltata da milioni di persone di ogni generazione.

Max Pezzali, la malattia che non gli da tregua

Max Pezzali è un’icona della musica italiana che, insieme agli 883, ha raggiunto un sorprendente successo a livello nazionale. Ricordato per il suo cappellino, diventato ormai un segno distintivo del cantante, è celebre anche la sua passione per le moto. In particolare per l’Harley-Davidson Sportster, un’amore nato ancor prima della musica.

Tuttavia, Max ha dovuto evitare le sue uscite in moto a causa di una malattia che non gli da tregua: “Dopo quasi 30 anni in sella a motociclette possenti, ho iniziato ad accusare un fastidio alla testa del femore che si è trasformato in un dolore acuto, piuttosto intollerabile. Se in passato riuscivo a guidare per ore senza fermarmi, oggi, dopo 60-90 minuti di viaggio, sento la necessità di mettere a riposo le gambe perché le fitte all’anca non mi danno tregua“.

Max Pezzali, l’amore della sua vita nasce da un’amicizia

Max Pezzali inizia la sua carriera artistica con il gruppo “883“, di cui fa parte anche il suo compagno di classe Mauro Repetto. Dopo l’abbandono di quest’ultimo, Max prosegue la carriera da solista e condivide i suoi successi con la prima moglie Martina con cui convola a nozze nel 2005. Dal loro amore nasce il primogenito Hilo.

A seguito della separazione, Pezzali si lega a Debora Pelamatti. Un amore che nasce dopo una grande amicizia e che si rivela una salvezza per la donna. Debora infatti, riesce a porre fine ad una relazione violenta proprio grazie all’aiuto del cantante. La coppia convola a nozze nel 2019 ed oggi sono uniti e legati da un profondo amore.