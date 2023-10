Marco Baldini, travolto da un terribile rimorso: “Quello che ho fatto è imperdonabile” | Gravissime le conseguenze

Marco Baldini, il rimorso per un terribile errore: “Quello che ho fatto è imperdonabile”. Oggi ne paga le conseguenze

Marco Baldini è un celebre e talentuoso conduttore radiofonico che debutta nel mondo dello spettacolo in giovanissima età. Tuttavia, diventa celebre anche grazie alla proficua collaborazione e alla profonda amicizia con un’icona della televisione italiana, Fiorello.

Marco nasce nel 1959 a Firenze e all’età di 21 anni viene notato dal cacciatore di talenti Claudio Cecchetto. Baldini ottiene un incarico molto soddisfacente come speaker di Radio DeeJay, per poi passare a Radio 2 al fianco di Fiorello.

Il duo diventa il simbolo comico di diversi programmi televisivi come “Stasera pago io 2“, in cui mettono in scena delle gag memorabili. Nel 2006 conducono la miniserie “Viva Radio Due… minuti“, in onda su Rai Uno.

Nel 2013, lo speaker passa da una radio all’altra e raggiunge un clamoroso successo. Apprezzato a livello nazionale per la sua simpatia e la voce inconfondibile, Baldini torna a Radio DeeJay alla conduzione di “Il Marchino ha l’oro in bocca“. Tuttavia, il direttore Linus decide di interrompere il rapporto lavorativo con lo speaker.

Marco Baldini, il senso di colpa su un errore del passato

Marco Baldini è stato un celebre conduttore radiofonico ed un personaggio televisivo amato dal grande pubblico. Però, mentre la sua carriera artistica proseguiva a gonfie vele, la vita privata dello speaker diventava sempre più complicata e tormentata. Marco Baldini, in diverse occasioni, ha confessato di aver contratto molti debiti a causa della sua ludopatia, ossia il disturbo da gioco d’azzardo.

Una grave patologia che ha condizionato la sua carriera professionale, ma anche i rapporti personali che aveva costruito nel tempo. In particolare, durante un’intervista rilasciata al podcast «One More Time», Baldini racconta del rapporto interrotto con Fiorello a causa dei problemi economici: «Fiorello che tra poco riprende “Viva Radiodue” giustamente non mi ha chiamato perché quello che gli ho fatto è imperdonabile: in una intercettazione ho detto peste e corna di Fiorello e lui non me lo ha perdonato, assolutamente con ragione. Purtroppo io in quel momenti stavo così male che avrei parlato male di chiunque, davo sempre la colpa agli altri. La verità è che la colpa è sempre stata solo mia, lui è stato un compagno eccezionale».

Marco Baldini, la verità sulla ludopatia: “Avevo perso tutto..”

Marco Baldini, celebre speaker radiofonico degli anni Novanta, ha giustificato l’interruzione della sua carriera a causa di una grave forma di ludopatia. Tuttavia, pare che Marco abbia mentito sulla patologia al fine di giustificare la sua lenta decaduta. Lo speaker racconta di aver avuto incontri ravvicinati con la malavita: «Comincio a guadagnare cifre esorbitanti grazie ad alcune persone che mi propongo degli affari immobiliari sicuri e legali».

Lo stesso Baldini ha confessato di aver investito tutti i suoi risparmi per finanziare un grande progetto di costruzione immobiliare: «Quasi due miliardi di lire e poco dopo vengo a sapere che queste persone sono state arrestate, perché riciclavano denaro della malavita». E continua: «Avevo perso tutto e a quel punto mi sono inventato la storia del gioco d’azzardo per giustificare agli inquirenti quelle ingenti entrate e uscite di denaro dal mio conto».