Sciagura Rai, una conduttrice sta per dire addio al programma: Questa non se l’aspettava nessuno | Finale tremendo

Rai, si parla di vera sciagura per l’Azienda di Viale Mazzini. Non per nulla una nota e amatissima conduttrice sta per chiudere con il suo programma. La terribile doccia fredda.

Non c’è pace per la Rai. Di certo gli ultimi mesi sono stati molto frenetici e ricchi di colpi di scena per via dei mestieranti che sono giunti in loco e altri che se ne sono andati. Bianca Berlinguer per esempio ha fatto armi e bagagli per essere accolta alla Corte di Pier Silvio con una nuova edizione del suo talk, in onda su Rete4.

A seguirla in tale direzione è stato il suo storico opinionista, nonché grande amico, Mauro Corona. Flavio Insinna ha lasciato la conduzione de L’Eredità che, quando tornerà in onda su Rai 1 a gennaio, vedrà al suo timone Pino Insegno che ora conduce Il Mercante in fiera che si sta rivelando un flop.

La Bortone ora è su Rai 3 sia il sabato sia la domenica sera con Che Sarà che non sta ottenendo i risultati tanto sperati mentre il ritorno alla conduzione di Caterina Balivo nei pomeriggi di Rai 1 non si è rivelato un gran successo. Difatti La Volta Buona viene sempre stracciato a livello di dati auditel e di share da Terra Amara e Uomini e Donne.

Sciagura Rai, la conduttrice pronta a lasciare

In ogni caso l’addio che ha lasciato di stucco e il classico amaro in bocca ai più è stato quello di Fabio Fazio. Non per nulla lui ha operato in Azienda per la bellezza di 40 anni. Di strada di allora ne ha fatta tanta ma a un certo punto ha deciso di intraprendere nuove strade. Ora lo vedremo su Discovery, più precisamente sul Canale 9 del Digitale Terrestre.

Con lui ci saranno le colleghe e grande amiche di sempre Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Ovviamente non mancheranno nemmeno le grandi esclusive nonché la presenza di tantissimi ospiti anche di stampo internazionale. E immancabile sarà pure la famosa tavola rotonda. E qui figurerà pure un’amatissima conduttrice Rai che vedremo ben presto anche sulla pista di Ballando.

Simona Ventura alla Corte di Fabio Fazio

Stiamo parlando della mitica Simona Ventura che ora vediamo la domenica mattina in compagnia di Paola Perego a Citofonare Rai2. Inoltre il sabato la vedremo impegnata nelle sfide di ballo alla Corte di Milly Carlucci mentre la domenica sera da Fazio. Insomma per lei si prospetta di certo un week end bello pieno.

A darne l’annuncio, felice e sorridente, sui Social è stato lo stesso conduttore ligure che ha anche ripercorso nel suo messaggio i suoi esordi in TV che sono avvenuti una quarantina di anni fa in Rai con Pronto Raffaella. Chiaramente in tale modo c’è stata anche la possibilità di ricordare una grande professionista che ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di tutti quanti.