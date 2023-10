Maria De Filippi, sbugiardata in diretta tv: Non c’e pace per la conduttrice | Orrore in studio

Maria De Filippi, la splendida conduttrice sbugiardata in diretta. Non c’è mai davvero un attimo di pace per lei.

La vedova Costanzo ha l’ennesima gatta da pelare. Ora che è onnipresente in TV le è caduta sulla testa una bella pegola. Ciò può capitare anche a un’immensa professionista come lei con alle spalla tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto. Adesso la ammiriamo come giudice il sabato sera a Tu Sì Que Vales.

In tale programma divide la scena con le grandi amiche Sabrina Ferilli e Luciana Litizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari, nonché con gli adorati Gerry Scotti e Rudy Zerbi. La domenica pomeriggio, sempre su Canale 5, ci allieta con Amici mentre dal lunedì al venerdì ci fa sognare e divertire con Uomini e Donne.

Anche quest’anno il dating show è molto seguito. Non per nulla a livello di share sta letteralmente stracciando Caterina Balivo e il suo La Volta Buona. Ancora una volta il Trono Over è grande protagonista e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Gemma Galgani ha invaso la scena e le sue frequentazioni tengono banco in studio.

Maria De Filippi sbugiardata in TV

Tra i grandi ritorni c’è da annoverare quello della splendida Barbara De Santi. Aurora Tropea poi ha già avuto modo di litigare a spron battuto non solo con la dama torinese ma anche con Gianni Sperti, suo acerrimo nemico. Nelle file dei cavalieri recentemente è tornato anche l’affascinante Armando Incarmato. Grande assente è invece Riccardo Guarnieri.

Ed è proprio un cavaliere che avrebbe dato una bella stoccata al programma, nonché in qualche maniera alla sua meravigliosa conduttrice che lo conduce praticamente da sempre seduta sulle scale. Lei è stata in poche parole sbugiardata in studio. Il fatto non è chiaramente passato inosservato. E chi l’ha messo in atto?

Il cavaliere Elio e la sua forte dichiarazione su Uomini e Donne

Stiamo parlando di Elio. L’uomo, che era tornato anche quest’anno in studio, dopo le ennesime e furenti liti con Tina Cipollari, ha deciso di darci un taglio. E così ha pensato di lasciare il programma. E lo ha annunciato con un messaggio Social dove figura una frecciatina. ” Un caro saluto a tutti. Lo lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via”. queste le sue parole.

Chiaramente il fatto di aver sentenziato che in quello studio non è possibile trovare l’amore è qualcosa di molto forte. In ogni caso il cavaliere è ancora ferito da tutto quel che è successo e per come, a sua detta, la vamp in qualche maniera rovinasse con le sue insinuazioni le frequentazioni che lui iniziava con le varie dame.