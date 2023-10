Anticipazioni Anima Gemella: Nina finge senza sosta ma succede l’impensabile

Nuove anticipazioni dalla nuova fiction Mediaset, Anima Gemella, la quale sta per approdare in televisione. Ne vedremo sicuramente delle belle, il pubblico non vede l’ora di saperne di più su questa storia.

Anima Gemella è la nuova fiction che approderà su Canale 5 dall’11 ottobre, per i successivi 4 mercoledì. Le 4 puntate, della durata di 100 minuti l’una, termineranno il 1° novembre, quando finalmente il mistero verrà svelato. Questa fiction avrà come location principale la bella Torino, nella quale potremo vedere le vie e le zone più belle di questa magica e al tempo stesso esoterica città piemontese.

La regista della fiction è Francesco Miccichè, mentre la produzione è stata possibile grazie a Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio della città di Torino e della città di Lesa, seconda città piemontese che ha ospitato le riprese di Anima Gemella, mentre gli interni del set sono stati registrati a Roma. Ecco che cosa sappiamo in merito a questa storia.

Ecco le nuove anticipazioni di Anima Gemella

Anima Gemella è una fiction targata Mediaset e coprodotta da Endemol Shine Italy e Rti, nella quale vedremo nomi d’eccezione, come per esempio il famoso Daniele Liotti, il quale con grande dispiacere ha dovuto dire addio ad uno dei suoi personaggi preferiti, Francesco Neri in, Un passo dal cielo. Oltre a lui troveremo anche Chiara Mastalli, Valentina Corti, Alice Torriani e così via.

La fiction Mediaset, qualora queste 4 puntate ottenessero successo, come sperano dai piani alti, potrebbe avere senza problemi una seconda stagione, anche se è ancora presto per dirlo. Iniziamo con il guardare la prima stagione per capire se possa essere una storia che colpisca il pubblico.

Ecco chi è Nina

Anima Gemella è la nuova fiction Mediaset, la quale sarà trasmessa dall’11 ottobre per quattro mercoledì del mese su Canale 5, fino al 1° novembre. Data ovviamente scelta non a caso, visto l’argomento cardine della storia, cioè la morte e gli spiriti.

Sappiamo che Carlo, il chirurgo professionista della storia, dovrà fare i conti con la sua nuova vita dopo la morte della moglie Adele. Dopo due anni, il medico cercherà di voltare pagina, chiedendo la mano di Margherita, la migliore amica della moglie. Tutto prosegue come da piano, finché Carlo non incontra Nina, una truffatrice che fa finta di essere una medium con il potere di parlare con i morti.

Durante una finta seduta spiritica, Carlo si accorge che in realtà Nina ha ripetuto veramente una frase che avrebbe potuto solo sapere Adele, fu così che Nina si renderà conto di possedere veramente dei poteri soprannaturali e che dovrà cercare di svelare il messaggio segreto che la defunta moglie sta cercando di recapitare al suo ex marito. Per sapere come andrà a finire questa fiction che si presume essere già una storia che terrà il suo pubblico con il fiato sospeso, non vi resta che guardare Anima Gemella dall’11 ottobre in poi su Canale 5.