Pamela Petrarolo, la ricordate ai tempi di Non è la Rai? Oggi è costretta a vivere così

Vi ricordate di Pamela Petrarolo? Era la ballerina con il caschetto nero che vedete in fotografia, ai tempi di Non è la Rai, oggi è totalmente cambiata. Ecco cosa fa oggi e com’è diventata la nota showgirl.

Non è la Rai ha segnato veramente un’epoca, quando si parla del programma ideato da un visionario Gianni Boncompagni, non possiamo non ricordarci dello show di intrattenimento Mediaset, degli anni’90. Fu il primo show, trasmesso dall’emittente del Biscione, a cadenza regolare. Tutti i pomeriggi, per quattro stagioni, una moltitudine di ragazzine di età diversa, ballavano, cantavano e intrattenevano il pubblico.

Le ultime due stagioni del programma furono condotte dall’allora quindicenne Ambra Angiolini, la quale ottenne quella visibilità necessaria, per darle modo di diventare la stella del cinema e non, che conosciamo oggi. Molte ragazze che sono passate da Non è la Rai, oggi sono personaggi molto famosi o comunque molto ricordate. Tra le tante, oggi vogliamo concentrarci su Pamela Petrarolo, ve la ricordate? Ecco che cosa fa oggi.

Cosa fa oggi Pamela Petrarolo?

Prima di parlarvi di Pamela Petrarolo, a distanza di oltre 30 anni dalla messa in onda della prima puntata di Non è la Rai, vogliamo citarvi altri quattro nomi, oltre a quello di Ambra Angiolini, di ragazze famose che sicuramente non sapevate avessero iniziato proprio da li. Boncompagni ci aveva visto giusto e anche se molto probabilmente ai giorni nostri uno show del genere, pieno di minorenni, non potrebbe mai esistere, all’epoca ha segnato un’intera generazione, grazie anche al fitto merchandise creato ad hoc per il programma.

Ad ogni modo, nomi come Laura Freddi, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo e Romina Mondello, vi dicono qualcosa? Eh sì, avete capito bene questi grandi nomi, molto conosciuti oggi, sono solo alcune delle ragazze che hanno mosso i primi passi in televisione grazie a mamma Mediaset.

Ognuno prende le proprie scelte

Pamela Petrarolo era la nota ballerina e cantante di Non è la Rai, con quell’iconico caschetto nero, “alla Raffaella Carrà”, con frangia e piega rigorosamente super liscia. Era la “pazzerella” del gruppo e con le sue performance si è sempre distinta dal gruppo. Nonostante qualche apparizione sporadica qua e là in tv, come per esempio all’Isola dei famosi nel 2022, Pamela oggi è una moglie e una mamma felice.

Il suo aspetto è decisamente cambiato, ma il suo sorriso è sempre il medesimo. Ed è proprio grazie a quel sorriso che ha conquistato suo marito, Gian Luca Pea, con il quale ha avuto due figlie, Angelica e Alice.