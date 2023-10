Pier Silvio Berlusconi, ‘licenzia’ una famosa conduttrice: peggio di così non poteva andare | Notizia terribile

Pier Silvio Berlusconi pronto a cacciare una famosa conduttrice. La notizia è dura e sconcertante.

L’AD delle Reti Mediaset avrebbe preso, a quanto pare una durissima decisione. E non vuole fare un passo indietro. E gli italiani ora sono con il fiato sospeso. La conduttrice, e stiamo parlando di una grandissima professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, sarebbe vicina all’addio.

Eppure lui l’avrebbe fortemente voluta nella sua scuderia e lei si era detta entusiasta del suo approdo all’interno dell’ Azienda del Biscione. Fatto sta che oggi nulla pare davvero più impossibile. Dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso, come molti sentenziano sui Social, c’è da aspettarsi di tutto.

Non per nulla lei per tantissimo tempo è stata una delle professioniste più presenti su Canale 5 e per la bellezza di 15 anni ha condotto Pomeriggio Cinque. E a inizio estate aveva pure dato appuntamento ai suoi fan a settembre con la nuova stagione. E poche settimane dopo è stata freddata da un comunicato stampa Mediaset che sosteneva ben altro.

Pier Silvio Berlusconi ” licenzia” una famosa conduttrice

In esso si leggeva che lei era fuori dal suo storico rotocalco. Rimaneva in essere però un suo contratto con l’Azienda che scadrà a fine dicembre 2023, dunque tra non molto. Lei si è presa qualche giorno per metabolizzare “ il tutto” e poi si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa rilasciando una lunga intervista a La Repubblica.

Ha poi iniziato a trascorrere una splendida estate in compagnia dei suoi più cari amici e della sua adorata nipotina. E, finite le vacanze, è volata a Londra per studiare meglio l’inglese. Ora, come ci racconta sui Social, si trova a Parigi. Lei appare sempre più bella e in ottima forma. Fatto sta che la sua rivale ora se la passerebbe davvero molto male. Pare infatti che Pier Silvio sia pronto a mandarla via,, o meglio, a farle chiudere in ben che non si dica il programma.

Myrta Merlino a serio rischio, il suo Pomeriggio non convince

Stiamo parlando di Myrta Merlino. Il rumors, decisamente molto forte e potente a riguardo, lo avrebbe dato Libero. In poche parole, visto gli assai deludenti risultati a livello di share che lei sta ottenendo con la sua nuova versione di Pomeriggio Cinque, secondo la testata l’AD sarebbe pronto a stracciarle il contratto.

Molti sui Social si lamentano che, pur essendo lei bravissima, non sia a suo agio in quel programma. Del resto per tantissimi anni è stato condotto da un’altra conduttrice che parlava anche di altri temi. Altri ancora sostengono che sia troppo simile a La Vita In Diretta che di fatto straccia il rotocalco di Canale 5 ogni giorno.