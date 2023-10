Fabio Rovazzi, senza peli sulla lingua su Fedez: Ecco i veri motivi della rottura tra i due colleghi

Fabio Rovazzi, le confessioni inedite sulla discussione con il rapper Fedez. Ecco i dettagli della separazione

All’anagrafe Fabio Piccolrovazzi nasce a Milano nel 1994. Cresce in una famiglia benestante, suo padre è un celebre chirurgo e sua madre una biologa. Fin dall’adolescenze si avvicina al mondo della musica e del canto, ancora ignaro che sarebbe diventata la sua fortuna.

Come molti della Generazione Z, anche Rovazzi diventa celebre grazie all’utilizzo dei social network. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene grazie alla piattaforma in voga in quel contesto storico, ossia YouTube, per poi passare negli anni a Facebook e Instagram.

I suoi video hanno contenuti comici che, in poco tempo, diventano virali. Gli internauti lo acclamano, tanto che Fabio decide di abbandonare gli studi per dedicarsi esclusivamente alla sua passione. Rovazzi non si è mai pentito di questa scelta, poichè la fortuna lo porta ad essere un cantante, un conduttore televisivo e persino attore.

Nel 2015 inizia la collaborazione artistica con il rapper J-Ax e l’anno seguente pubblica sui social il suo brano inedito “Andiamo a comandare“. Diventa una vera e propria hit estiva, intonata da milioni di persone di ogni generazione. Rovazzi si avvicina anche al rapper Fedez, creando delle simpaticissime gag che fanno letteralmente impazzire i fan.

Fabio Rovazzi, la verità sulla lite con Fedez

Fabio Rovazzi, in maniera del tutto inaspettata, raggiunge un clamoroso successo che condivide con i suoi amici del web, J-Ax e Fedez. All’improvviso, però, i rapporti tra Rovazzi ed il marito della Ferragni si interrompono bruscamente e nessuno dei due svela in modo chiaro, i reali motivi della rottura. In un’intervista, Fabio Rovazzi spiega i motivi che hanno portato i due migliori amici ad interrompere un rapporto che sembrava così solido: “La situazione è che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso… È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può spiegare”.

Rovazzi continua nel spiegare le sue emozioni: “E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”. E su Fedez confessa: “Poi da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente”.

Fabio Rovazzi, ecco le repliche di Fedez

Fabio Rovazzi ha dunque confessato di esserci rimasto molto male per la rottura di quel rapporto così prezioso, ma la testardaggine del rapper ha portato ad un finale inevitabile. Tuttavia, sulla questione si è espresso anche Fedez chiarendo il suo punto di vista.

Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato: “Quando è nato mio figlio da Fabio non mi è arrivato neanche un messaggio (da Ax sì). Non mi ha scritto quando Leone non ha passato l’esame dell’udito, per 6 mesi non sapevamo se sarebbe diventato sordo. A Radio Deejay ha detto che mi aveva fatto gli auguri del bambino: capisco non fosse facile dire di no, ma la sua naturalezza mi ha stupito, io avrei cercato di non rispondere. Ho scritto sei canzoni sull’argomento, mai uscite. Mi sono arrivate le scuse di Fabio, ma troppo poco e troppo tardi“.