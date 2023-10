Caterina Balivo, l’amara scoperta in diretta: Sedotta e abbandonata ad un passo dal sì | Vergogna inaudita

Caterina Balivo, la confessione in diretta televisiva sconvolge tutti. Abbandonata all’altare: l’incubo di ogni donna

Caterina Balivo nasce a Napoli nel 1980 e sin dall’adolescenza è evidente la sua bellezza semplice, acqua e sapone. Infatti, il suo debutto nel mondo televisivo avviene a soli 19 anni quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia.

Si qualifica al terzo posto nella competizione di Miss Amarea moda mare Campania. Tuttavia quella passerella rappresenta il trampolino di lancio di Caterina, nonchè una fondamentale vetrina della sua presenza scenica davanti alle telecamere.

Il suo debutto televisivo arriva poco più tardi e la Balivo diventa la valletta di Fabrizio Frizzi nel varietà “Scommettiamo che“. Dal 2000 diventa uno dei volti Rai e cura la rubrica estiva dello show Unomattina. Ottiene un successo sempre più importante ed è apprezzata da tutto il pubblico italiano per la sua semplicità e genuinità.

Tra i programmi di cui è protagonista ricordiamo Linea Verde e diventa la conduttrice di Festa Italiana, in onda su Rai 1 in prima serata. Dopo una piccola pausa dalle scene televisive a causa della maternità, Caterina Balivo torna in tv nel programma Detto Fatto, che conduce dal 2013 al 2017.

Caterina Balivo, la confessione in diretta televisiva

L’acclamata Caterina Balivo, dall’11 settembre 2023 conduce un nuovo programma targato Rai, “La volta Buona” in cui intervista diversi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra le tante, un’intervista in particolare ha catturato l’attenzione dei fedeli telespettatori, ovvero quella dell’attrice Antonia Liskova.

Ai microfoni della Balivo, la celebre attrice si è lasciata andare a confessioni che hanno letteralmente lasciato senza parole la conduttrice e i telespettatori. Alla domanda di Caterina “Ti è mai successo di essere lasciata così?”, Antonia Liskova risponde: “Eh sì, a pochi mesi dal matrimonio è successo…E’ stato divertente…Ancora però non ho capito il perchè a distanza di anni”. La Balivo è sorpresa della reazione tranquilla dell’ospite: “Vedo che l’hai presa bene…Lo racconti in maniera tranquilla, tranquillissima…Noi ci ridiamo, ma io l’avrei strozzato”.

Caterina Balivo, il lutto improvviso

“Oggi era una bella mattina”, inizia così un post pubblicato su Instagram dalla conduttrice Caterina Balivo per annunciare ai suoi followers una notizia terribile. La Balivo si riferiva all’improvvisa scomparsa di Gian Piero Raveggi, ex capo struttura e celebre dirigente RAI, morto lo scorso giugno.

Questa terribile notizia ha lasciato un vuoto profondo in tutti i dipendenti Rai, compresa Caterina Balivo. La conduttrice ha voluto rivolgere un dolce pensiero nei confronti di un uomo che ha dedicato tutto se stesso alla crescita della televisione italiana: “Un uomo di azienda, un uomo Rai, una persona per bene”.