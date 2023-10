“Non posso vivere senza c***o”: Antonella Clerici, confessione piccante | Lo studio si fa bollente

Antonella Clerici, la piccante rivelazione in diretta televisiva. Il pubblico non può crederci: “Non posso vivere senza..”

Amatissima conduttrice televisiva, Antonella Clerici è una delle donne più amate nello scenario italiano sia per la presenza scenica, ma anche per la solarità che la contraddistingue. Donna umile e molto semplice, è stata in grado di farsi spazio nel mondo dello spettacolo assicurandosi un posto fisso nelle trasmissioni Rai.

Nasce 1963 a Legnano, in provincia di Milano e negli anni Ottanta debutta nel piccolo schermo. La sua partecipazione, inizialmente, si limita alle piccole emittenti locali. Però, la bravissima Antonella è destinata in poco tempo a raggiungere un clamoroso apprezzamento da parte del grande pubblico.

Il suo ingresso in Rai rappresenta la svota decisiva per la carriera della Clerici. Tra i programmi più celebri che portano il suo nome c’è sicuramente “La prova del Cuoco“. Un varietà di cucina che ha condotto per moltissimi anni e che poi ha scelto di abbandonare.

“In realtà ero un po’ stanca della gara tra i cuochi. La prova del cuoco rimarrà sempre il mio programma, lo adoro. È stato la mia vita, il mio grande successo, è cominciato tutto da lì. Non rinnegherò mai un format che mi ha dato tutto anzi spesso e volentieri lo cito”, confessa Antonella durante un’intervista rilasciata a TVBlog.

Antonella Clerici, le parole piccanti in diretta

Antonella Clerici è una celebre conduttrice televisiva conosciuta da tutti per la trasmissione culinaria “La prova del cuoco”. La bella milanese ha condotto tantissimi altri programmi. La ricordiamo ne “Lo Zecchino D’Oro“, “Domenica In” e “Uno Mattina“. La Clerici è la signora della televisione italiana ed è amata per la capacità di coinvolgere il pubblico con la sua simpatia.

Celebre è la sua gaffe clamorosa avvenuta durante un’intervista televisiva. Antonella si lascia scappare una frase piccante che diventa virale: “Non posso vivere senza c***o. Mi piace molto, lo seguo”. In realtà, la conduttrice avrebbe voluto dire “Non posso vivere senza calcio”. Alla domanda dell’intervistatore su quale sia stato l’errore più grande della sua vita, Antonella risponde: “Quello che conoscono tutti, la gaffe del cazzo”.

Antonella Clerici, la nuova gaffe hot: “..quella grande”

Antonella Clerici è una conduttrice televisiva che, in molte occasioni, ha regalato al grande pubblico momenti di ilarità e divertimento. Antonella è celebre per le sue gaffe in diretta televisiva, soprattutto le battute un po’ piccanti come quella che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

Recentemente, la conduttrice ci è cascata di nuovo. Nel nuovo programma che conduce, “È sempre mezzogiorno“, Antonella Clerici commette l’ennesima gaffe hot con il celebre conduttore Alessandro Cattelan. I due sono intenti a preparare un piatto in cui l’ingrediente principale sono le zucchine. Alessandro procede al taglio delle verdure, ma prima chiede ad Antonella quale misura di zucchine preferisce. La risposta della Clerici è epica: “Quella un po’ grande“.