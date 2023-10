Simona Ventura come non l’avete mai vista: Potrebbe rischiare immediatamente una denuncia

Simona Ventura l’ha fatto veramente e ora non si torna indietro, ma la paura di prendere una denuncia è forte. Cos’è successo nella vita della nota conduttrice di così eclatante da essere arrivata a questo punto?

La conduttrice la conosciamo, la ballerina un po’ meno, per questo Simona Ventura sta tenendo alti gli animi sui social, in quanto i suoi fan non vedono proprio l’ora di vederla danzare a Ballando con le stelle. Manca poco e Super Simo potrà scatenarsi a ritmo di musica con il partner che le sarà assegnato. Tra l’altro a questa edizione non sarà sola, in quanto non solo gareggerà contro il suo futuro marito, Giovanni Terzi, ma anche contro la sua socia di scena, Paola Perego.

Come aveva dichiarato la Perego, se per lei sarebbe stata più tosta come esperienza, per la Ventura, amante del ballo da sempre, dovrebbe e mettiamo le mani avanti, essere più facile. Anche perché come ha dichiarato la conduttrice: “…diciamo che con l’età si perde elasticità, ma confesso che ballare mi piaceva da ragazza…”. In questo clima di allegria però è sopraggiunto quell’episodio che potrebbe “guastarle la festa”. Cerchiamo di capire che cos’è successo.

Simona Ventura in versione inedita

Oltre a tutto il suo aspetto lavorativo e sentimentale, Simona Ventura al primo posto collocherà per sempre i suoi figli, con i quali ha un ottimo rapporto. Il 5 ottobre, suo figlio Niccolò Bettarini, avuto dal suo precedente marito, Stefano Bettarini, ha compiuto 25 anni e tra Simo e il suo primogenito c’è sempre stato un feeling speciale.

Così, con uno scatto social, nel quale si vede la Ventura e suo figlio Niccolò da neonato, la mamma ha deciso di fargli gli auguri con queste dolci parole: “E sono 25! A noi bastano gli sguardi! Orgogliosa di te e di come ti concentri sui tuoi obiettivi. Buon compleanno!”.

Fantastica interpretazione

Simona Ventura, ha una vita molto attiva, per questo tra tutto questo ha tempo anche di condurre insieme a Paola Perego, il programma, Citofonare Rai 2. Di alto impatto sull’audience è stato il momento allegorico, nel quale Simona e Paola, travestite come Lorella Cuccarini, hanno deliziato il pubblico con una versione rivalutata di Sugar Sugar, tormentone degli anni ’80. Ovviamente la loro performance è stata molto apprezzata dai telespettatori e in un momento di comicità, la Ventura scherzando ha chiesto a Lorella di non denunciarla.

Questo momento spensierato è stato apprezzato dalla stessa Cuccarini la quale sui social ha commentato con una risata. Sembrerebbe proprio che Simona Ventura sia salva e che potrà continuare ad allenarsi per Ballando con le stelle.