Antonella Elia, lacrime e sconforto per l’opinionista: Il rimpianto che la distrugge | Non si può tornare più indietro

Antonella Elia e quel racconto shock. Ecco qual è il suo più grande rimpianto, è un fardello che si porta dietro da molto e le provoca sempre molto dolore, non riesce a trattenere le lacrime e con lei anche i suoi follower.

È una conduttrice, showgirl e attrice italiana, la nota Antonella Elia, la quale negli anni ’90 è stata al centro delle scene per il suo ruolo di valletta in diversi programmi televisivi, tra cui La Corrida, La ruota della fortuna, Non è la Rai e così via. In seguito la sua carriera subì dei rallentamenti, passando da un’apparizione televisiva ad una teatrale.

Parallelamente ha avuto una storia d’amore durata 5 anni con lo scrittore, Fabiano Petricone e in seguito, dopo la loro separazione, ha conosciuto Pietro Delle Piane, con il quale sta ancora insieme, nonostante gli alti e bassi che li hanno accompagnati nel corso della loro vita di coppia. In tutto questo guazzabuglio di emozioni, che siano di lavoro o sentimentali, Antonella ha un grande rimpianto di cui ha parlato recentemente.

Il rimpianto di Antonella Elia

A proposito di rimpianti, oltre a quello di cui vi parleremo a breve che è quello più triste e doloroso che si porta dietro Antonella Elia, c’è né un altro di minore intensità che sicuramente però le ha distrutto la carriera lavorativa. In pratica, la showgirl ha raccontato che durante l’apice della sua carriera, in Mediaset, era molto contesa, la volevano i grandi del momento, Bongiorno, Corrado e Vianello.

Per la sua popolarità, veniva pagata un sacco di soldi, come ha dichiarato lei stessa, per firmare autografi: “Anche cinque milioni, o forse quattro. Cifre esorbitanti…”. Poi però l’errore di valutazione e tutto finì, almeno con Mediaset: “Quel genio del mio agente, Lele Mora, mi mandò a fare una trasmissione stupidissima, quel genio sosteneva che Tmc sarebbe stata il nuovo polo, ma io avevo l’esclusiva con Canale 5. Così Mediaset mi strappò il contratto in faccia, Mike era arrabbiatissimo: ti ho lasciata libera per andare a fare teatro e tu vai con la concorrenza. Tu con noi hai chiuso!”.

Non si torna indietro

Diciamo che la vita di Antonella Elia ha subito diversi alti e bassi, per non parlare di quei periodi bui vissuti durante l’infanzia, la morte della mamma, un padre non proprio gentile. Insomma, una vita iniziata non proprio benissimo. Durante una chiacchierata con Francesca Fagnani al programma Belve, la Elia ha raccontato che il suo rimpianto più grande è stato abortire a 26 anni.

Anche perché purtroppo in seguito, di figli non ne sono più arrivati. Sicuramente questo dolore, se lo porterà sempre dentro, da quello che abbiamo visto durante l’intervista. Tutti questi traumi hanno portato Antonella a prendere la decisione di non sposarsi con il suo compagno: “Se ci sposiamo? Ho deciso di no…Non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore…Io ho sempre vissuto randagia, non ho avuto una famiglia, e forse proprio per questo non l’ho ricreata…”.