Kasia Smutniak, non è riuscita a tenere un segreto: l’attrice vuota il sacco e rivela tutto | Nessuno poteva immaginarlo

Kasia Smutniak e quel segreto svelato ai suoi fan, ecco perché ha fatto quella scelta. Probabilmente nessuno l’aveva capito, ma adesso, dopo la sua dichiarazione tutto ha più senso.

È un’attrice, una regista e una modella molto famosa, la bella Kasia Smutniak, la quale fin dagli esordi ha fatto chiacchierare di sé per le sue interpretazioni, i suoi ideali e il suo modo di essere. Vede e sente cose che noi non vediamo l’attrice, per questo con il suo primo film, Mur, diretto da lei stessa, ha veramente aperto un mondo all’opinione pubblica.

Anche quest’anno, sul red carpet c’è andata insieme alla sua primogenita, Sophie Taricone, figlia del suo compianto partner, il buon Pietro Taricone, il quale aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e al suo nuovo compagno, Domenico Procacci. In quell’occasione aveva infatti presentato il suo nuovo film, con un look molto d’impatto che non l’aveva fatta passare inosservata. Ad ogni modo, la Smutniak ha rilasciato un’interessante verità.

Le parole di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak non è soltanto un’attrice straordinaria e un personaggio pubblico molto rinomato, ma è anche una donna che possiede uno straordinario gusto per la moda. A lei basta poco, un dettaglio, un indumento, per farla emergere. Per esempio, all’attuale Festa del Cinema, l’ex compagna di Taricone, si è presentata con un’ampia gonna di pelle nera, una camicia e i capelli sciolti al naturale.

Finisce sempre così, la Smutniak potrebbe indossare pure una busta della spesa, ma resterebbe comunque sempre bellissima e di gran classe, non per questo, come voto di quell’evento, la bell’attrice ha portato a casa un bel 9. È la sua finezza e la sua sicurezza di sé che la portano sempre al primo posto, non ha bisogno di grandi cose, sempre minimal, Kasia fa sempre “bingo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Un cucciolo meraviglioso

Kasia Smutniak, tra un film e una sfilata, ha trovato il tempo anche di portare a casa un nuovo membro della famiglia. Stiamo parlando del suo nuovo cucciolo, un bassottino arlecchino. Il batuffolo presenta un musetto simpatico e coccolone e la sua caratteristica distintiva è il pelo maculato che ha tanto attirato l’attrice nella scelta.

In pratica, come saprete, la Smutniak non si nasconde più e mostra con orgoglio quei segni che presenta sulla pelle, per via della vitiligine, quella malattia della pelle con la quale la mamma di Sophie convive da parecchio. “Abbiamo cose in comune”, ha scritto Kasia sui social, quando ha presentato il cagnolino ai suoi follower.