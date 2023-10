Sei a dieta ma hai bisogno di dolce? Ecco il prodotto che non può mancare nella tua dispensa

Sei a dieta, ma non vuoi rinunciare a un buon dolcetto? Niente paura, grazie a questo prodotto potrai gustartelo in santa pace!

Quando si è a dieta, soprattutto se è molto ferrea, difficilmente si riesce a concedersi dei peccati di gola. In ogni caso quando si decide di seguirla una in particolare, non solo per perdere peso e/o sgonfiarsi, non dobbiamo mai e poi mai affidarci al fai da te ma chiedere sempre la consulenza del nostro medico curante nonché di un bravo e accorto nutrizionista.

Seguirla poi con scrupolo, una volta che è stata stilata dal professionista, che ne crea una apposta per noi e che ci tiene monitorati, è d’uopo come lo il fatto che lui stesso ci concederà di tanto in tanto di fare qualche piccolo sgarro. Quest’ultimi sono fondamentali per la nostra salute anche a livello psicologico.

Inoltre, al di là ovviamente dell’avvento di mirate patologie o intolleranze, in linea di massima nessun alimento viene vietato. Semmai viene consigliato di andarci piano con le porzioni e le quantità. E con ciò non ci riferiamo soltanto ai dolci ma anche ai carboidrati che per alcuni sono da vedersi come la peste.

Dieta, il prodotto che può soddisfare la tua voglia di dolce

Riferendoci al dolce, esistono anche quelli light, che sono ottimi e che in certi casi sono veloci e facili da preparare anche per chi non è un mago ai fornelli. Oltre a svelarvi l’ingrediente che non dovrebbe mai e poi mai mancare nelle vostre dispense per soddisfare quando volete la vostra voglia di dolce, vi riveliamo che il cioccolato fondente non fa ingrassare.

Difatti un pezzetto al giorno è pure consentito nelle diete più toste. Ovviamente anche qui vale il famoso quanto veritiero detto che il troppo storpia. Detto ciò, oltre a dire di sì anche alle mele cotte al forno, che sono squisite e che sono un toccasana anche per la salute, puntate su questo alimento ora.

I fiocchi d’avena, per dire dì sì alla dolcezza

Parliamo dei fiocchi d’avena. Sono fantastici da sgranocchiare da soli, così come in compagnia di latte caldo o freddo o di yogurt, meglio se magro o greco. Se poi li unite a mirtilli otterrete un dessert squisito. Potete se no aggiungerci una manciata di frutta secca che è gustosissima e dona un senso di sazietà. Pertanto non sarete indotti a mangiare ancora.

Tra l’altro i fiocchi d’avena sono ottimi per mantenersi in forma e per chi fa sport dal momento che donano tanta energia trattandosi di carboidrati complessi. Pertanto non bisogna eccedere con il loro consumo soprattutto se si tende a svolgere una vita fin troppo sedentaria o pantofolaia.