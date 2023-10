Year book challenge: Ecco cosa realizzare la tendenza che spopola su Tik Tok | Segui questi consigli

Year book challenge, come realizzare la tendenza che sta spopolando soprattutto su Tik Tok. Tutto quel che c’è da sapere.

Sul Web, si sa, le mode viaggiano velocemente. E talvolta non si fa in tempo ad acchiapparne una, a conoscerla e a metterla in atto che già si stata dimenticata, metaforicamente parlando, in un angolo polveroso. Del resto il mondo va sempre di fretta e non ci fermiamo davvero mai, dunque come fa una tendenza a rimanere forte, viva e vegeta?

Certo, se riguarda il settore abbigliamento non è facile stare al passo e soprattutto molto economico. Non tutti, con la grande crisi che c’è pure nel nostro Paese e i continui rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, possono di certo permettersi di comperare tanti capi. E quando lo si fa si rischia di non usarli più perché passati per l’appunto di Moda.

Del resto siamo nell’era del Consumismo più sfrenato nonostante in molte situazioni i soldi siano davvero molto pochi. Pertanto sarebbe meglio evitare come la peste gli sprechi. In ogni caso se si tratta di qualcosa che riguarda la Tecnologia e che non implica spese, se non particolarmente basse, possiamo tirare un bel sospiro di sollievo. Ed è questo di certo il caso dello Year book challenge.

Year book challenge, la tendenza che sta spopolando

Sta popolando su Tik Tok in maniera pazzesca e ha conquistato i cuori non solo dei giovani e dei giovanissimi. Anche i vip ne vanno pazzi e sui Social abbiamo visto sfruttarlo la splendida Caterina Balivo così come la divina Simona Ventura. In che cosa consiste questa sfida? In pratica nel mostrarsi in alcune foto in stile annuario scolastico degli Anni ’90.

In molti sono corsi a commentare le foto delle conduttrici che le hanno condivise con dei veri e propri album sui loro seguitissimi Profili Ufficiali Instagram che sono tra l’altro costantemente super aggiornati. E a quel punto altri hanno iniziato a chiedersi come potevano a loro volta creare delle loro immagini seguendo quello stile. Ve lo sveliamo noi.

Come metterla in atto in poche, semplici mosse

Cominciamo con il dire che il procedimento è veloce e decisamente molto easy. Scaricate sul vostro dispositivo l’app Epik, quindi cliccate sull’opzione specifica Al Yearbook. A questo punto caricate le vostre foto. Potete farlo con un massimo di 12 e il consiglio è farlo con dei selfie. Ora lasciate lavorare l’Intelligenza Artificiale che creerà le vostre speciali fotografie.

Qui potrete scegliere tra ben 60 personaggi da impersonare e, udite udite, avrete a disposizione anche un veloce video che potrete poi condividere senza problemi. Epik è gratuita ma, e qui prestate davvero molta attenzione, non lo è Al Yearbook. Il suo costo può variare da 5,99$ a 9,99$.