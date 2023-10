Allarme shampoo antiforfora: Potrebbe contenere una sostanza tossica | Buttalo subito

Allarme shampoo antiforfora, potrebbe contenere una sostanza tossica. In tal caso buttalo immediatamente nel cestino.

Siamo ormai abituati da un pezzo ai famosi richiami alimentari che hanno toccato un po’ tutte quante le tipologie di cibo. Anche quando andiamo al supermercato per la classica spesa settimanale leggiamo i classici fogli e cartelli che ne parlano. E ora l’allarme si è spostato su molti prodotti, anche di grandi marche e venduti su larga scala, che riguardano l’igiene personale.

In particolare nel mirino ci sarebbero gli shampoo antiforfora che sono indubbiamente molto venduti. La Ricerca, così come la Tecnologia, vanno sempre avanti e quindi può capitare che avvengano, tramite mirati studi e per l’appunto tante ricerche, di scoprire qualcosa che poi diventa in men che si dica fonte di allarme. Magari fino a poco tempo fa non lo era ma ora sì e noi ci sentiamo spiazzati.

Siamo spaventati e quasi atterriti. Interdetti, iniziamo a boccheggiare pensando che ne abbiamo sempre fatto uso senza sapere e renderci conto che quella cosa poteva farci davvero male. E quando si parla di un prodotto che talvolta usiamo quasi ogni giorno, o comunque con una certa frequenza, per tenere pulite le nostre chiome, la preoccupazione sale.

Allarme shampoo antiforfora, se contiene questa sostanza è da buttare

Del resto gli esperti si raccomandano che anche quando si tratta di prendersi cura della nostra pelle e dei nostri capelli dobbiamo puntare alla qualità. Altrimenti non possiamo pensare di ottenere grandi risultati. E quel che è peggio è che possiamo andare incontro a problemi molto gravi che possono attentare in profondità la nostra salute in linea generale.

E quando parliamo di prodotti per l’igiene sia personale sia per la nostra casa dobbiamo sempre fare caso che cosa contengono e se può essere pericoloso per noi, per l’ambiente e per i nostri animali domestici. E ora se il vostro shampoo antiforfora contiene un particolare elemento vi conviene correre a buttarlo nel cestino dello sporco.

Zinco piritone, il nemico della nostra pelle e non solo

Parliamo dello zinco piritone che potenzialmente è assai pericoloso dal momento che si pensa che possa danneggiare non solo la pelle ove può provocare non poche irritazioni soprattutto a chi possiede un’epidermide molto sensibile. Inoltre può a quanto pare colpire seriamente la fertilità e risultare tossico per gli organismi acquatici.

L’Unione Europea consentiva fino a poco tempo fa la sua presenza fino al 1% nel caso di prodotti per i quali bisognava effettuare quasi un immediato risciacquo mentre per quanto concerne altri che devono rimanere sui capelli o sulla pelle più a lungo solo un 0, o1%. Ora lo zinco piritone è meno diffuso ma alcuni shampoo antiforfora in commercio lo contengono ancora. Ergo, state attenti!