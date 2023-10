Test della personalità: Iguana o coccodrillo? Questo rivelerà quanto sei avido

Test della personalità, ti senti più iguana o coccodrillo? Stai attento a cosa scegli. A seconda della tua risposta saprai quanto sei avido.

I test, di qualsiasi natura essi siano per la verità, vanno davvero fortissimo in Rete e suoi Social in primis. Qui in tanti amano condividere i risultati ottenuti con i propri amici virtuali sia in privato sia nelle proprie bacheche. Il loro successo risiede nel fatto che sono totalmente gratuiti e facilissimi da reperire.

Inoltre ne esistono tantissimi e per tutti i gusti. Dulcis in fundo sono anche assai veloci da compiere. E ciò in un mondo dove anche nostro malgrado siamo costretti ad andare un po’ troppo di corsa, è un vero toccasana. Tuttavia prima di affrontarli, al fine di ottenere dei risultati realistici, soprattutto se si tratta di quelli della personalità, prendiamoci dei minuti di relax solo per noi.

L’ideale infatti sarebbe quello di affrontarli da soli al fine di non subire alcuna influenza esterna o di aver paura di dire davvero quel che pensiamo per non essere visti o giudicati male. Ricordiamoci in ogni caso che devono essere visti come dei giochi e pertanto non dobbiamo metterci in croce se non otteniamo i risultati tanto agognati.

Test della personalità, sei più iguana o coccodrillo?

Al di là di queste premesse, più che doverose, vi invitiamo a concentrarvi. Fate un bel respiro e sorseggiate piano un bicchiere di acqua, meglio se liscia, nonché a temperatura ambiente, oppure, se preferite una tazza di tè verde che è tra l’altro un elisir di bellezza e fantastico per tenere al top il nostro metabolismo.

Ora rispondete a questo semplicissimo quesito: vi sentite ora come ora più iguana o coccodrillo? D’istinto che cosa vi sentiresti di rispondere? Se non sapete che dire, pensate semplicemente quale dei due animali vi sta maggiormente simpatico. Osservate le foto che vi proponiamo e rispondete. E ora andiamo con i responsi.

I responsi

Avete scelto il coccodrillo? Beh allora il vostro grado di avidità è decisamente molto ma molto elevato. Non per nulla avete la tendenza ad accumulare non solo soldi ma pure beni che riguardano vari ambiti e necessità. Per carità, siete anche molto generosi ma solo con chi volete voi e perlopiù con una cerchia molto ristretta di persone.

Se invece avete optato per l’iguana significa in poche parole diciamo che possedete una forma di avidità immediata e ben diversificata. Non siete per l’accumulo e sostanzialmente tendete a vivere pienamente quel che avete in quel momento. Siete per la condivisione ma se vedete che gli altri non fanno altrettanto con voi, cambiate idea in men che non si dica.