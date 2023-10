Allarme detergente viso: Puoi rischiare danni irreversibili alla tua pelle | Ecco quale scegliere per salvarti

Detergente viso, attenta a quello che usi. Se sbagli puoi rovinati la pelle. Come scegliere quello giusto per correggere fin da subito il tiro.

Per la nostra salute, che è il dono più prezioso che abbiamo, dobbiamo non solo seguire uno stile di vita sano e meno sedentario ma anche una valida, varie ed equilibrata alimentazione. Tenerci costantemente idratati, bevendo 2 litri di acqua al giorno, tè verde, tisane drenanti durante il giorno e rilassanti la sera sono altre dritte molto valide.

Come lo è indubbiamente riposare le nostre canoniche otto ore a notte e cercare di avere un atteggiamento più che positivo nei confronti di noi stessi, degli altri e della vita in generale. Volerci bene, rispettarci e prenderci cura di noi ogni giorno è un imperativo che dobbiamo sempre tenere bene in mente.

E quando parliamo della pelle, per mantenerla bella, morbida, luminosa e in forma non dobbiamo compiere errori. Se poi parliamo di quelle del nostro viso che, insieme alle nostre mani. è il nostro primo e importante biglietto da visita, dobbiamo pensarci bene quando acquistiamo un prodotto per la sua detersione.

Detergente viso, i consigli per scegliere quello giusto

Per prima cosa puntiamo sulla qualità e facciamoci magari consigliare da chi sa più di noi. Inoltre dobbiamo optare per uno adatto alla nostra tipologia di pelle al quale abbinarci una buona crema. Conserviamolo con cura e chiudiamo sempre bene ed ermeticamente la confezione. Oltre a ciò dobbiamo prestare attenzione ad altri aspetti se vogliamo salvarci la pelle.

Il primo è di non esagerare con il suo utilizzo, così come sfregare in maniera troppo energica il viso con batuffoli di cotone o spugne. Inoltre non dimentichiamoci di asciugarla sempre con un asciugamano in microfibra ben asciutto e morbido, tamponandola con dolcezza, prima di procedere a spalmare la crema da viso da giorno al mattino o da notte poco prima di coricarci.

Il biologico, la soluzione ideale

Inoltre se vogliamo dormire sonni tranquilli cerchiamo di puntare ai prodotti biologici che dunque non contengono sostanze chimiche che non sono un toccasana per l’Ambiente, la cui salute dovrebbe starci molto più a cuore, ma anche per la nostra stessa epidermide. Se poi non possiede né profumo né alcol è davvero il massimo.

In tale maniera è fantastico pure per chi possiede una pelle particolarmente sensibile. In ogni caso ricordiamoci che tutti i detergenti viso sono pensati per eliminare lo sporco e le varie impurità che si creano e si annidano ogni giorno, complice l’inquinamento ma anche il grande stress che fin troppo spesso serpeggia nelle nostre vite.