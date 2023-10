Sei sempre stanco? Allora devi abbandonare subito queste abitudini | Farlo ti cambierà la vita

Sei sempre stanco? Lascia stare fin da ora questa malsane abitudini e vedrai come cambierà la tua situazione!

La scuola è da poco cominciata ma vediamo che siamo comunque distrutti. Siamo tornati ufficialmente a lavoro da diverse settimane e siamo ko. E per le prossime vacanze dovremo aspettare ancora molto a lungo. Siamo preoccupati e in certi casi disperati. Come faremo ad aspettare così tanto? Siamo stanchi morti!

Per prima cosa è bene non farsi mai e poi mai prendere dal panico che, insieme alla fretta, non sono i più valenti consiglieri da tenere in viva considerazione. Oltre a ciò dobbiamo capire se c’è qualcosa in noi e nella nostra vita che non va. Al di là della stanchezza, percepiamo dolori fisici anche forti? Emicrania violenti? Giramenti di testa?

Se notiamo qualcosa di fin troppo strano e anomalo non esitiamo un istante nel contattare il nostro medico curante che saprà dirci come stanno per davvero le cose. Certamente saprà come prendere saldamente in mano le redini della situazione, magari consigliandoci pure un bravo nutrizionista. Eh sì, difatti la stanchezza può anche essere dovuta a una cattiva alimentazione o ad alcune allergie.

Se sei sempre stanco, segui queste dritte

In ogni caso è sempre d’uopo seguire una dieta sana, varia ed equilibrata che non significa mettersi a stecchetto e fare la fame come in molti ancora oggi erroneamente pensano. In ogni caso non affidiamoci mai al fai da te. Cerchiamo anche di tenerci costantemente idratati, bevendo i canonici 2 litri di acqua al giorno, 3 tazze di tè verde, tisane digestive durante il giorno e una bella rilassante prima di andare a letto.

E cerchiamo di dormire almeno 8 ore a notte. In tale maniera manterremo bello agile e veloce il nostro metabolismo. Tuttavia se faremo una vita eccessivamente sedentaria di certo non riusciremo in tale impresa. E la stanchezza, sia fisica sia psicologica, si combatte anche così, ovvero facendo del sano movimento, possibilmente ogni giorno. Basta anche solo una passeggiata sotto casa.

Le abitudini sbagliate da dimenticare

Iscriversi in palestra non è obbligatorio ma comunque consigliato anche per vedere e conoscere gente nuova. Diamoci alla socialità e cerchiamo di agire di più e di non pensare troppo. Anche ciò infatti ci può stancare e pure tantissimo. Lasciamo perdere le persone negative e che non fanno per noi o che ci fanno stare male. Ci procurano solo tanto stress e infinita stanchezza.

E infine non facciamoci influenzare troppo da quel che succede nel mondo. Questo non significa però fregarsene e non rimanere aggiornati. Semplicemente non dobbiamo mai e poi mai perdere il nostro equilibrio mentale ed emotivo che è fondamentale sia per vivere sia per stare bene con noi stessi e con gli altri.