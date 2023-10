Vitamina D: Se l’assumi potresti ridurre il rischio di avere un cancro | Ecco tutti i benefici

Vitamina D, se l’assumi puoi ridurre il rischio di avere il cancro e non solo! Tutti i suoi grandi e incredibili benefici.

La salute è il dono più prezioso che abbiamo. Peccato che fin troppo spesso tendiamo a dimenticarcelo. E questo per la verità non capita solo ai giovani e ai giovanissimi come erroneamente si crede. Anche quando si parla di prevenzione sovente scrolliamo le spalle. E a nulla o quasi servono le testimonianze di molti vip che si sono salvati per essere riusciti a scoprire il male in tempo, facendo controlli.

Altro aspetto da tenere in considerazione che spesso non diamo retta ai nutrizionisti che ci invitano a inserire più frutta e verdura fresca di stagione all’interno della nostra dieta quotidiana in tutti i periodi dell’anno. Altro consiglio è quello di seguire un’alimentazione sana, varia ed equilibrata e per un cambio di prospettiva in tale direzione mai affidarsi al fai da te ma a un esperto.

Fondamentale poi è tenersi idratati bevendo 2 litri di acqua al giorno e del buon tè verde oltre che dedicarsi al riposo notturno per almeno otto ore. E se non facciamo sport e del sano movimento di certo non potremo mai sentirci bene con noi stessi. Fatto sta che di tutto ciò il più delle volte ce lo dimentichiamo.

Vitamina D, fantastica alleata contro il cancro

Assumere poi degli integratori alimentari è consigliato in molti casi ma solo dopo aver consultato il nostro medico di fiducia. Fatto sta che pare che assumere ogni giorno Vitamina D sia un vero toccasana per il nostro organismo. E parliamo in corpi adulti. Diciamo pure che è il top per scongiurare il massimo pericolo del tumore soprattutto al colon che è più diffuso di quel che pensiamo.

Per la verità non è in grado di evitare che ne siamo tristemente soggetti, questo no ed è bene dirlo molto chiaramente, ma ci può comunque dare una mano a sconfiggerlo. Dati alla mano diminuisce, secondo gli ultimi studi effettuati, il 12% di mortalità. Tuttavia i suoi straordinari benefici non finiscono di certo qui.

I suoi altri incredibili benefici

Difatti è fantastica per mantenere bello vivo il nostro metabolismo anche se, con il trascorrere del tempo e l’avanzare dell’età, si è di molto rallentato. Dunque in qualche maniera ci può aiutare a mantenerci in forma e a sentirci meglio sotto ogni punto di vista. Ci aiuta poi a calcificare le ossa, che dopo i 55 anni nelle donne diventano molto più deboli.

Tuttavia se non vogliamo assumere un integratore, possiamo fare il pieno di vitamina D grazie a del cibo. Dove la troviamo? La troviamo nel salmone in scatola, così come nelle alici, nella trota, nello sgombro, nell’aringa e nel tonno rigorosamente fresco. E poi possiamo scovarla pure nel tuorlo d’uovo, nel fegato di maiale e nell’olio di fegato di merluzzo.